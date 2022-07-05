البنك العربي المتحد ينضم إلى منصة «بُنى»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد مباشرة العمل في منصَّة «بُنى» للمدفوعات العربيَّة وهي نظام خدمة مقاصة وتسوية مركزي متكامل للمدفوعات المتعددة العملات والعابرة للحدود، تابعة لصندوق النقد العربي.

وقال شيريش بهيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: يأتي هذا التعاون الاستراتيجي تجسيداً لدور البنك في تحفيز النمو الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، ما يتيح لعملائنا التعاون بشكل أكثر ديناميكية مع شركائهم على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تسوية المدفوعات على الفور للتحويلات إلى البنوك المستفيدة من المشاركة في المنصَّة.

كما يسهَّل إجراء المعاملات عبر الحدود ويطور التبادل التجاري والمالي بين الدول العربية. وتوجَّه بالشكر للفرق المعنية في صندوق النقد العربي ومصرف الإمارات المركزي على عملهم الدؤوب في دعم اعتماد نظام «بُنى» وتعزيز تسوية ومقاصة المدفوعات عبر الحدود في المنطقة.

وقال مهدي مناع، الرئيس التنفيذي لشركة «بُنى»: انضمام البنك العربي المتحد من شأنه إثراء شبكة المشاركين. ومن خلال مشاركته في المنصَّة، سيستفيد البنك من حلول دفع فعالة وحديثة عبر الحدود بعملات متعددة، وسيساهم في مهمة «بُنى» بتحقيق تكامل اقتصادي عربي أكبر.

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