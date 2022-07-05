شراكة بين بنك دبي التجاري ومنطقة ميدان الحرة

المصدر: (دبي- البيان)

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أبرم بنك دبي التجاري اتفاقية شراكة مع منطقة ميدان الحرة يمكن بموجبها لحاملي الرخص التجارية للمنطقة الاستفادة من منتجات وخدمات البنك بما في ذلك حسابات الأعمال الرقمية الحصرية، فضلاً عن مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الحصرية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال.

وقع الاتفاقية الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري وحامد أهلي، المدير المساعد - منطقة ميدان الحرة، في حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك في ديرة، دبي. وقال الدكتور بيرند فان ليندر: نحن في بنك دبي التجاري نقوم بمساندة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. ونلتزم بدعم أصحاب الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم. من خلال هذه الشراكة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في منطقة ميدان الحرة من الحصول على الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة لبنك دبي التجاري، وتمكينها من تلبية متطلباتها المالية والتجارية، فضلاً عن دعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد معرفي قوي.

وأكدت المنطقة على رؤيتها في تحفيز الاقتصاد من خلال جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات فضلاً عن دعم الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال محليًا. كما أكدت لعب دور رئيسي في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للتجارة من خلال جذب أصحاب الأعمال الملتزمين بالنمو التجاري والنجاح.

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