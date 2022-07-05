«شعاع كابيتال» تعلن عن توسع عالمي لـ«نورث أيكر»

المصدر: (دبي- البيان)

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كشفت «نورث أيكر»، شركة تطوير المشاريع والتي تتخذ من لندن مقراً لها والتابعة لـ«شعاع كابيتال» عن خططها لتوسيع أعمالها على المستوى العالمي وتعزيز النمو.

وستقوم «شعاع كابيتال» بدمج جميع أعمال إدارة الاستثمارات العقارية ووحدة أعمال التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية التابعة لها ضمن منصة واحدة وكيان منفصل يقع مقرها الرئيسي في لندن. وتحت هذه المظلة الجديدة، ستتولى «نورث أيكر» حالياً تطوير محفظة متنوعة من المشاريع في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة تزيد عن 3.6 مليارات دولار.

وقال جاسم الصديقي، عضو مجلس الإدارة و العضو المنتدب لمجموعة «شعاع كابيتال» ورئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة «نورث أيكر»: تشكل علامة «نورث أيكر» التجارية ثمرة مسيرة طويلة ممتدة لأكثر من 30 عاماً. وفي إطار مساعينا لتطوير استراتيجيتنا، نعمل على ترسيخ سنوات طويلة من الخبرة في الاستثمار وتطوير وإدارة العقارات.

وتركز الخطط على تمويل وتطوير وإدارة مجموعة متنوعة من المشاريع بالمملكة المتحدة والشرق الأوسط.

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