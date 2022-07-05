صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل

المصدر: (دبي - البيان)

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تم أمس تنظيم ورشة العمل حول «دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية»، والتي نظمها عن بعد صندوق النقد العربي، في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

شارك في الورشة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، والمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

وناقشت الورشة عدداً من الموضوعات الحديثة المتعلقة بدور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، منها النظام البيئي لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقييم أولويات السياسات الاقتصادية للدول العربية، وخطط ضمان القروض المساعدة في تعزيز المرونة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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