تعاون بين جمارك أبوظبي وأصحاب العلامات التجارية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، في مقرها الرئيسي مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية.

وتنص المذكرة التي وقعها من جانب جمارك أبوظبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب المجلس رئيس مجلس الإدارة على تعزيز الجهود لمكافحة البضائع المقلدة والسلع المغشوشة في الأسواق، والتعاون في توعية المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية وبخطورة استخدام أو تجارة البضائع المقلدة، والتنسيق في تنظيم الحملات التوعوية والبرامج التثقيفية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات توفر كافة المعلومات المطلوبة بمجال مكافحة الغش التجاري، ورفع كفاءة مفتشي جمارك أبوظبي وقدراتهم.

جاء توقيع مذكرة التفاهم إيماناً بأهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية حقوق المستهلكين.

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