رايت فارم تتعاون مع سيركا بايوتيك لتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي في دولة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة رايت فارم، المنصّة الرقمية المتخصّصة في خدمة قطاع الأعمال، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي توفر المنتجات الطازجة من المزارع المحلية والدولية لقطاعي خدمات الطعام والتجزئة، اليوم، عن توقيع شراكة مع سيركا بايوتيك، أول مشروع في المنطقة لتحويل النفايات العضوية إلى أعلاف حيوانية وسمكية، بهدف إنشاء اقتصاد دائري من خلال استزراع الحشرات واستخدامها في إنتاج أسمدةٍ عضوية وأعلاف حيوانية غنية بالبروتين من خلال إعادة تدوير النفايات العضوية.

وتعزز الشراكة العلاقة بين الشركتين، لتصبح رايت فارم من أوائل الشركاء الرئيسيين لشركة سيركا بايوتيك، كما تهدف إلى المساهمة في الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وإنشاء نظام غذائي أكثر استدامة من خلال الابتكار والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام رايت فارم بإنشاء اقتصاد دائري وسلسلة توريد غذائية متجددة. وتنتج دولة الإمارات وحدها نحو مليوني طن من بقايا الطعام التي يتم التخلص منها في مكبات النفايات، ما يسهم في نسبةٍ من انبعاثات غازات الدفيئة تفوق النسبة التي تنتجها جميع المركبات الموجودة في الدولة. وتستخدم شركة سيركا بايوتيك بموجب هذه الشراكة، النفايات العضوية التي تنتجها رايت فارم وتعيد تدويرها إلى منتجات عالية الجودة من خلال استزراع يرقات ذبابة الجندي الأسود.

ويتيح الحل الفريد الذي تقدمه سيركا بايوتيك إنتاج البروتين وزيوت اليرقات والأسمدة العضوية، والتي يمكن استخدامها في الزراعة وتربية الأحياء المائية والإنتاج الحيواني. وتشمل المنتجات الثانوية المستخرجة من يرقات ذبابة الجندي الأسود حمض اللوريك، الذي يمكن استخدامه في مستحضرات التجميل وإنتاج الأدوية، بالإضافة إلى الكيتين الذي يمكن تعديله لاستخدامه في تعزيز كفاءة أنظمة تنقية المياه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيلي سكاف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة رايت فارم: «تعزز الشراكة بين رايت فارم وسيركا بايوتيك إمكانات الشركتين وأهدافهما المشتركة في بناء الاقتصاد الدائري، إذ يسهم هدر الطعام في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة في تعطيل سلاسل التوريد الغذائية التقليدية والحد من فاعليتها. وتضمن شراكتنا مع سيركا بايوتيك العمل على تخفيض البصمة الكربونية لمجتمعنا والمساهمة في تقديم حلول مبتكرة ومتجددة لمعالجة مشكلة هدر الطعام، ما يوفر الحماية لبيئة منطقتنا ومواردها. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام رايت فارم لإرساء أنظمة الغذاء التي تواكب متطلبات المستقبل».

وبدوره، قال د. هيثم رياحي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركا بايوتيك: «تمثل الشراكة بين سيركا بايوتيك ورايت فارم تأكيداً واضحاً على دور الشركتين الرائد في مسيرة التغيير نحو حل مشكلة التخلص من بقايا الطعام في مكبات النفايات، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات».

وأضاف رياحي: «يستند عملنا إلى الحلول التي توفرها الطبيعة لمواجهة التحديات الناتجة عن تراكم النفايات العضوية، حيث أتاحت قدرة ذبابة الجندي الأسود على تحويل النفايات العضوية إلى عناصر غذائية عالية الجودة فرصةً كبيرة لتطوير تكنولوجيا مستدامة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بتكلفة أقل. وتمثل هذه الشراكة خطوةً نحو توفير فرصٍ اقتصادية مستدامة تعزز مرونة سلسلة التوريد الغذائية في دولة الإمارات، وتسهم في تحويل النفايات من عبء على البيئة إلى مورد اقتصادي».

وتنسجم هذه الشراكة مع مهمة الشركات الناشئة، وتندرج ضمن بنود أجندة الاستدامة لشركة رايت فارم، والتي تهدف إلى تقليل كمية النفايات الغذائية العضوية في دولة الإمارات وبناء الجيل التالي من سلسلة التوريد الغذائية، والذي يتسم بالكفاءة والاستدامة والتجدد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز