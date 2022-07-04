تنظيم أكبر معرض للرموز غير القابلة للاستبدال في دبي أغسطس المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الدكتور ماك منير أحمد تشودري، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسباير للاستثمار العالمي في دبي، عن تنظيم أكبر معرض للرموز غير القابلة للاستبدال في العالم سيعقد في 11 أغسطس المقبل في دبي، والمشاركون من سفراء دول مختلفة، ومجالس عامة، ورؤساء مجموعات مختلفة، ورؤساء تنفيذيون لشركات مختلفة ومسؤولون حكوميون، حيث سيكون فرصة جيدة للعديد من الشركات والأفراد.

قال: نظراً للتميز الذي لا مثيل له للاقتصاديات المبتكرة التي تحركها المعرفة والنمو المستدام، فإن هدفنا هو سد الفجوة بين المستثمرين والأفراد في تقسيم الأصول والأعمال والمشاريع الاستثمارية الكبرى. وأضاف: لدينا أكثر من 100 شريك تمكنوا من رعاية أحداثنا واستثماراتنا لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرين من الأفراد والشباب على الازدهار في الأعمال التجارية.

وتابع: تزدهر شركتنا في توفير منصات، حيث يمكن لأكثر من 35 قطاعاً مثل الشركات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والنفط والغاز والأعمال الرقمية وتبادل تداول العملات المشفرة وغير ذلك الكثير، أن تكون قادرة على المشاركة في أكبر معرض استثماري في العالم. وأشار إلى أنه على مر السنين، حصلنا على عقد أكثر من 68 حدثاً استثمارياً، وبالتالي تمكنا من تحقيق أكبر قدر من التحسن في البنية التحتية، والصناعة، والشركات، والأكاديمية.

ولفت إلى أن جميع رعاة بدء التشغيل، ورعاة المعرض، ورعاة العلم، ورعاة القارة، والجهات الراعية الصغيرة لديهم رسوم رمزية اعتماداً على برنامج الرعاية الذي يتلقونه، والذي في النهاية له فائدة مفيدة تستحق الاستثمار الذي يقومون به.

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