منافذ بيع تطرح تخفيضات موسعة خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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شهدت أسواق تجارة التجزئة طرح منافذ بيع عروض تخفيضات موسعة ترتبط بموسم الصيف. ورصدت عروض تخفيضات في الأسواق بنسب تراوح بين 20 و75%، شملت سلعاً غذائية واستهلاكية.

ويعد موسم الصيف من العوامل التي حفزت العديد من منافذ البيع على طرح تخفيضات موسعة. ويشتري عدد كبير من المستهلكين حالياً استعداداً للعطلات الصيفية، سواء المتعلقة بالسفر أو قضاء العطلة داخل الدولة، ما عزز التنافس بين منافذ البيع لتوفير سلع مخفضة.

بدورها، أعلنت «هومز آر أس» عن إطلاقها التشكيلة الجديدة من الأثاث والديكورات المصمّمة خصيصاً لـ «البيت الجديد»، حيث يشكل المنزل المحطة الأولى المشتركة التي تجمع المتزوّجين حديثاً وتقرّب بينهما وتؤسس لحياتهما المستقبلية معاً، كما يمثل بداية حياةٍ جديدة، وغالباً ما يكون أوّل وأكبر استثمارٍ مشترك بينهما. الاختيارات التي يتخذها الأزواج الشباب عند إنشاء بيتهم الأوّل يرافقهم على المدى الطويل، ويحتضن حياتهم وأحلامهم وأجمل أوقاتهم معاً، لذلك يجب مناقشة كل خطوة في شأن البيت الجديد، وتخصيص ميزانية له، وتصميمه بالشكل الذي يوافق شخصية كلٍّ من الزوجين والذي يلبّي احتياجاتهم الشخصية.

وتشتمل هذه المجموعة الجديدة من «هومز آر أس» على المفروشات الأساسية وقطع الديكور لغرف المعيشة وغرف النوم وغرف الطعام، مع تشكيلةٍ متنوّعة من التصاميم والألوان تناسب مختلف الأذواق وتلبّي الاحتياجات الأساسية لكل بيتٍ جديد. تتواجد هذه المجموعة الكاملة في مساحةٍ مخصصة لها في جميع متاجر «هومز آر أس» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ تأسيسها كرّست «هومز آر أس» موقعها كواحدةٍ من أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال المفروشات والديكورات المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكلت الوجهة المفضّلة لأولئك الذين يبنون بيوتهم الجديدة. ولأنها تدرك الجهد الذي يبذله الزوجان الشابان والوقت الذي يمضيانه سعياً إلى تحقيق ما يطمحان إليه، اتخذت هذه العلامة التجارية خطوة إضافية مخصصة لمساعدة هؤلاء للوصول إلى الحلّ المثالي في هذا المجال، عبر إطلاقها التشكيلة الجديدة من الأثاث والديكورات المصمّمة خصيصاً لـ «البيت الجديد».

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