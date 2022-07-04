"مفاجآت صيف دبي" تشهد إقبالا من سكان دبي وزوارها

المصدر: وام

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شهدت عطلة نهاية الأسبوع الإفتتاحية من فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من "مفاجآت صيف دبي" إقبالاً ملحوظا من سكان وزوار مدينة دبي الذين استمتعوا بتجارب التسوق الرائعة في مراكز التسوق والعروض والأنشطة المصاحبة.

وتم الإحتفال باليوبيل الفضي لـ"مفاجآت صيف دبي" حيث تضمن الإحتفال تنظيم عدد كبير من الفعاليات والعروض الرائعة في مراكز التسوق مع الأجواء المرحة ومجسمات الإضاءة والزينة الخلابة في أنحاء دبي بالإضافة إلى عودة "عالم مدهش" في مركز دبي التجاري العالمي والذي استقطب آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع التخطيط المسبق لقضاء الصيف في دبي يمكن للزائر تحقيق أقصى استفادة من كل ما تقدمه المدينة من إقامة مريحة وفعاليات ترفيهية حية مشوقة وتجارب تذوق الطعام الفريدة والنزهات العائلية وأفضل العروض الأخرى...

فيما يمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة لفعاليات "مفاجآت صيف دبي" عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae وحساب منصات التواصل الإجتماعي @DSSsocial.

وتحظى "مفاجآت صيف دبي" - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 1 يوليو الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل - بدعم من الراعي الرئيسي بطاقة "ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الإستراتيجيين وهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا" و"السيف" مجموعة الزرعوني "ميركاتو"ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز"و"بوكس بارك"و"سيتي ووك" و"مركز دبي المالي العالمي"و"طيران الإمارات"و"إينوك" و"اتصالات"و "لا مير" وماجد الفطيم "مول الإمارات سيتي سنتر مردف سيتي سنتر ديرة"ونخيل مول "ابن بطوطة مول ذي بوينت نخيل مول سوق التنين 2" و"ذا بييتش" و"ذا أوتلت فيليدج".

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