11 ميزة تنافسية توفرها عضوية مجلس سيدات أعمال دبي لرائدات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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كشف مجلس سيدات أعمال دبي عن أكثر من 11 ميزة تنافسية لعضوية المجلس، تتنوع بين الفعاليات التدريبية والتوجيهية إلى الترويج المباشر للأعمال وغرس المهارات، داعياً سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات إلى الاستفادة من الخبرات والمعارف المكتسبة من عضوية المجلس.

ويوفر المجلس العديد من الفعاليات والندوات والورش التدريبية حول مواضيع الأعمال المستجدة، تتواءم مع متطلبات رائدات الأعمال واحتياجاتهن، وتحقق أهداف سيدات ورائدات الأعمال، وتعزز من أعمالهن ومهاراتهن القيادية والشخصية. إضافة إلى المرونة العقلية وتمحور العملاء، وغيرها من المواضيع العصرية التي توفر حلولاً متنوعة للأعمال وتتماشى مع متطلبات بيئة العمل المحلية والمعاصرة.

وتشمل المزايا التنافسية المتاحة لأعضاء المجلس، فعاليات دورية لتبادل الخبرات والمعارف مع أصحاب الخبرة وأعضاء المجلس، وورش تدريبية لبناء المهارات وصقلها، ولقاءات أعمال ثنائية، فضلاً عن مكتبة رقمية متطورة للتدريب والتطوير والتعليم تضم أكثر من 100 مادة تعليمية مجانية ومقالات وعروض وفيديوهات تثقيفية خاصة للأعضاء، بالإضافة إلى مشاركة قصص نجاح أعضاء المجلس لبث الإلهام وتحفيز الأعضاء داخل الشبكة وخارجها.

ويوفر المجلس لأعضائه نصائح وإرشادات وتوصيات قانونية متخصصة عبر موقع مصغر ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي حول مختلف المواضيع القانونية، وسهولة الوصول والتسجيل والمشاركة في جميع مبادرات المجلس على مدار العام ومنها البرنامج التدريبي الإرشادي الذي اختتم دورته الرابعة مؤخراً في مايو 2022. ويستعد البرنامج التدريبي الذي يتم تنظيمه على مدار ستة أشهر لإطلاق دورة خامسة خلال الأشهر القليلة القادمة، والذي يعد نقلة نوعية لصقل مهارات وتطوير خبرات الأعضاء، على يد خبراء ومتخصصين من الشركات العالمية العاملة في دبي.

ويمكن للأعضاء التمتع بخدمة الترويج لأعمالهن وشركاتهن عبر توفير عروض خاصة بأسعار تفضيلية للأعضاء وذلك عبر مبادرة المجلس «أعمالك تهمنا».

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أن المجلس يعتبر بوابة استثنائية لعالم جديد من فرص الأعمال والتطوير، مؤكدةً أن الهدف الرئيس من عضوية المجلس هو تمكين المرأة في مجتمع الأعمال، ومساعدتها على النجاح والتميز من خلال اكتساب خبرات ومعارف تعزز دورها، وترسخ مكانتها كشريك استراتيجي فاعل.

ولفتت إلى التزام المجلس بتطبيق استراتيجية متكاملة قائمة على رؤية القيادة الرشيدة في دبي بصناعة المستقبل من خلال دعم المرأة في بيئة الأعمال على اختلاف ثقافاتها وخبراتها، مؤكدةً أن المزايا التنافسية التي يوفرها المجلس تتناغم مع خطط النمو في دبي، وتتسق مع الاحتياجات الناشئة الحديثة لبيئة الأعمال العالمية. لافتةً إلى أن سيدات الأعمال الرائدات حققن شراكات اقتصادية بفضل التدريب المدروس والمتخصص، وتبادل الخبرات الفعال.

ودعت رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، رائدات الأعمال الإماراتيات والمقيمات إلى الانضمام لعضوية المجلس مما يمنحهم سهولة الوصول إلى بيئة الأعمال المحلية التي من شأنها أن تحفز وتعزز تطور مجتمع سيدات الأعمال، مؤكدةً أن المرأة الإماراتية العاملة جزء مهم ورئيس من منظومة الأعمال في الإمارة، ويمكنها أن تحقق أهدافها وطموحاتها المهنية من خلال الحصول على التوجيه والتدريب والخبرات الملائمة.

يشار إلى أن باب الانضمام لعضوية المجلس مفتوح أمام جميع سيدات ورائدات الأعمال في الإمارات، بغض النظر عن مجال عملهن. حيث يرحب المجلس بأصحاب الشركات ورائدات الأعمال والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والخاصة، وذوات الاختصاص في جميع المجالات والقطاعات للانضمام إلى عضويته.

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