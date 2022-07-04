«بلووم القابضة» تتيح التملك في «بلووم ليفينج» لجميع الجنسيات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «بلووم القابضة» عن إتاحة تملك الوحدات السكنية في مشروع «بلووم ليفينج» للمستثمرين من مختلف الجنسيات. ويقع المشروع، الذي أطلقته الشركة مؤخراً، في إمارة أبوظبي، وهو مجمع عصري متكامل ذو تصميم مبتكر.

وسيسمح تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع، وهي خطوة تعكس تماشي المشروع مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تسلط الضوء على أهمية التنوع والشمولية وتوفير نمط حياة ذي جودة عالية، حيث سيجمع «بلووم ليفينج» السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: شهدنا إقبالاً لافتاً على أسلوب الحياة والتجربة المتميزة التي يقدمها مشروع «بلووم ليفينج»، وعليه قمنا الآن بفتح الباب أمام الراغبين من كافة الجنسيات لتملك الوحدات السكنية في المشروع والاستفادة من الفرص والخدمات المتكاملة والمرافق المتنوعة التي يوفرها.

وأضاف: سيسهم تحديد مشروع «بلووم ليفينج» ضمن نطاق المناطق الاستثمارية بتوسيع فرص الاستثمار طويلة الأجل، إضافة إلى تشجيع الإقامة على المدى الطويل. ونحن في بلووم القابضة نلتزم بتلبية متطلبات السوق وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات العقارية ذات الأسعار المناسبة والمواقع الاستراتيجية التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.

ويمتد المجمّع السكني على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق التي تناسب متطلبات السكان من مختلف الفئات العمرية. ويتميز «بلووم ليفينج» بتصميم معماري جميل مستوحى من فنون العمارة الإسبانية وطراز منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تم دمجها مع تصاميم عصرية مميزة.

ويتميز المُجمع السكني بموقع متميز في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي. وسيتم تطوير مشروع «بلووم ليفينج» على عدة مراحل. وقد تم بيع جميع وحدات المرحلة الأولى «قرطبة» خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع، ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الأخير من عام 2024. وتعتزم الشركة إطلاق المرحلة الثانية من المجمّع المستقل ذي التصميم المبتكر قبل نهاية العام الحالي.

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