جزيرة الجبيل تطلق مجتمعها السكني الجديد «قرية عين المها»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن تفاصيل مجتمعها الفاخر الجديد المطل على الواجهة البحرية للجزيرة، قرية عين المها، والذي يعد خطوة بارزة في رحلة تطوير مشروع جزيرة الجبيل نحو مجتمع سكني رائد يضمن لجميع مقيميه تجربة الحياة الراقية ضمن العاصمة أبوظبي.

يأتي هذا الإعلان تأكيداً على ثقة شركة جزيرة الجبيل للاستثمار بقطاع العقارات المزدهر في أبوظبي، خاصة مع الإقبال الكبير على تملك الوحدات السكنية في الجزيرة حيث تم بيع 90% منها حتى الآن، كما يعد خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي والإمارات.

وحتى الآن، تم إنهاء حوالي 95% من أعمال البنية التحتية لجزيرة الجبيل، وبناء 40% من فلل المشروع. وتضم أعمال التطوير المقررة في قرية عين المها تحسين الشواطئ وتوسيع القنوات المائية الطبيعية، الأمر الذي يجعل القرية بمثابة جزيرة في وسط جزيرة الجبيل، حيث نصف الوحدات السكنية ستتميز بإطلالات أخّاذة على الواجهة البحرية.

وتمتد قرية «عين المها» على مساحة تزيد على 153 هكتاراً، وتقع في الطرف الجنوبي من مشروع الجزيرة وسط الطبيعة الخلابة وبجوار القناة المائية التي تنتهي بالواجهة البحرية. ويضم المجتمع السكني المميز 240 فيلا ذات إطلالة ساحرة على الواجهة البحرية الجنوبية للجزيرة والمحاطة بالمسطحات المائية، ومن المقرر الانتهاء من كامل أعمال تطوير القرية المميزة خلال الربع الأول من عام 2025.

وتمتاز القرية بتصميمها الاستثنائي الذي يوفر للسكان تجربة سكنيّة لا مثيل لها من خلال المساحات الواسعة والمفتوحة وسط أحضان الطبيعة الرائعة، حيث تضم القرية عدداً من الحدائق ومناطق اللعب للأطفال. ويمكن أيضاً لجميع المقيمين والزوار تجربة العيش بأسلوب صحي من خلال الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تتيحها المناطق المخصصة في القرية التي تبلغ مساحتها 92 ألف متر مربع وتشمل مضماراً للجري وعدداً من الملاعب الرياضية.

وتضم قرية عين المها وجهتين مجتمعيتين تقدمان مزيجاً مميزاً من المرافق الخدمية والترفيهية التي من شأنها أن توفر للمقيمين والزوار خيارات متنوعة من الخدمات الطبية والتعليمية، بالإضافة للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم. تتضمن الوجهة الأولى مركز تسوق بمساحة إجمالية 2,500 متر مربع إلى جانب مدرسة ذات معايير عالمية، بينما تضم الوجهة الثانية الواقعة في قلب القرية مسجداً ومركزاً اجتماعياً.

وتتميز الوجهة السكنية الجديدة باتصالها بباقي قرى الجزيرة وشارع الشيخ خليفة بن زايد، الأمر الذي يضمن سهولة التنقل اليومي للمقيمين الجدد في القرية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الأفراد والعائلات لزيارة الرصيف البحري الرئيسي والاستمتاع بتجارب الكاياك المتاحة.

وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: من أهم مزايا قرية عين المها تمتعها بهويتها الخاصة التي عمدنا إلى تصميمها بعناية كبيرة لتقديم تجربة عيش هادئة لقاطنيها. ومن المخطط أن يصبح منتزه المصب البحري والقنوات المائية من أبرز وجهات القرية، فيما يوفر الشاطئ المجاور للقرية واجهة بحرية طبيعية تمنح الأشخاص فرصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس قبالة المناظر الآسرة للطبيعة المليئة بأشجار القرم.

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