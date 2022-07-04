3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 563 مبايعة بقيمة 3.46 مليارات درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 2.46 مليار درهم، و488 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 991.07 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة ملياري درهم في منطقة معيصم الثانية، تليها مبايعة بقيمة 424 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 431.66 مليون درهم، منها 13 رهن أراضٍ بقيمة 58.74 مليون درهم، و83 رهن فلل وشقق بقيمة 372.92 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 122 مليون درهم، ورهن في منطقة ند حصة بقيمة 48 مليون درهم. وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 91.24 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 17 مليوناً.

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