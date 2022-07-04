«إمداد» تقدم خدمات التنظيف الخارجي وإدارة النفايات لمجمع «ذا جاردنز» لـ«نخيل»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تتخذ من دبي مقراً لها، على عقد لتوفير خدمات التنظيف الخارجي للمجمع السكني الراقي ذا جاردنز (الحدائق) التابع لشركة «نخيل».

وبموجب شروط الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات مع شركة «نخيل»، ستقوم إمداد بنشر فريق من 30 موظفاً للعمل في 129 من المباني المستأجرة منخفضة الارتفاع في ذا جاردنز (الحدائق)، المجمع السكني العائلي الواقع بالقرب من ابن بطوطة مول، والذي يقطنه أكثر من 10,000 نسمة.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: تعكس الاتفاقية مع «نخيل»، التي ستشهد تقديم خدمات التنظيف المتخصصة لدينا للمجمع السكني ذا جاردنز، العلاقة المثمرة والطويلة الأمد التي نتمتع بها مع أحد أبرز المطورين العقاريين في دبي. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيساعد فريقنا من المتخصصين في إدارة النفايات على حماية وتعزيز الرفاهية العامة للمقيمين في المجمع السكني.

وسيجري العمل بهذه الاتفاقية إلى جانب الاتفاقية الأخرى السارية حالياً مع شركة «نخيل»، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2021. وبموجب شروط الاتفاقية الجديدة التي تمتد 3 سنوات، سيقدم 28 من المتخصصين في إدارة النفايات وخدمات التنظيف الخارجي خدماتهم لقرابة 1105 من الفلل ومنازل التاون هاوس في «قرية جميرا سيركل»، و1574 فيلا في «قرية جميرا تراينجل»، و767 فيلا في «جزر جميرا»، و84 منزل تاون هاوس في «جزر جميرا تاون هاوسز».

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