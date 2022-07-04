«سيركل مول» يستضيف مخيّمات صيفية خلال العطلة المدرسية

المصدر: دبي ـ البيان

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ينظم «سيركل مول»، وجهة التسوق التي تديرها شركة «نخيل» في «قرية جميرا سيركل»، مجموعة من المخيّمات الصيفية أثناء العطلة المدرسية لاستقبال الأطفال والمراهقين، بالتعاون مع «هونا أكواتيكس» و«استوديو أكس» و«ذا زون».

وتتضافر جهود «سيركل مول» الذي يعتمد مفاهيم متطورة لإقامة أنشطة على السطح، مع «هونا أكواتيكس» و«استوديو أكس» من أجل تنظيم مخيمات صيفية تمتد على مدار 8 أسابيع، يشارك فيها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و15 سنة بدءاً من اليوم ولغاية 26 أغسطس من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

وسيتمكن الأطفال من الاستمتاع بالألعاب المائية والسباحة ودروس الباليه والتدرّب على فنون الكاراتيه والجودو والجمباز الإيقاعي والفنون والحرف اليدوية والرياضات الحركية وعروض المواهب. وسيستمتع الأطفال بوجبات الطعام المطهية الطازجة التي يعدّها «Peach Blossom»، بالإضافة إلى عقد جلسات أسبوعية تفاعلية مع شركاء آخرين مثل «PopKorner» و«Dream&Play».

ويقدم «ذا زون»، وهو مرفق ترفيهي مليء بالفعاليات، برنامجاً صيفياً شاملاً في «سيركل مول» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات، بدءاً من اليوم إلى 26 أغسطس، كل يوم من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً. وصمم «ذا زون» برامج للأطفال تمكّنهم من اللعب والإبداع طوال فصل الصيف، وستتضمن ثلاث ساعات من المرح غير المحدود، تشمل البحث عن الكنز والتجارب العلمية الرائعة والطهي من دون استخدام النار ورواية القصص التفاعلية وورش العمل الإبداعية وأوقات للعب والترفيه النشط، بالإضافة إلى تناول الوجبات اللذيذة.

وتبدأ أوقات العمل في «سيركل مول» من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من الاثنين حتى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الجمعة حتى الأحد.

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