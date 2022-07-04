«الصكوك الوطنية» تطلق «العيدية» لتشجيع المجتمع على الادخار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات»، إطلاق مبادرة تحت عنوان «صكوك العيدية» لتحفيز كافة أفراد المجتمع على بدء مسيرة الادخار وتعزّز الثقافة المالية.

وتتمثّل هذه الصكوك في بطاقات استثمار وادخار إلكترونية متميزة يمكن منحها كقسيمة هدايا الكترونية لتكون بديلاً للعيدية النقدية، حيث يمكن شراؤها بسهولة عن طريق تطبيق «الصكوك الوطنية». وتمنح الصكوك الإمكانية لأفراد المجتمع الفرصة لبدء مسيرة ادخارهم خلال عيد الأضحى المبارك وطوال العام. ويتيح التطبيق الذكي للمستخدم أيضاً حرية اختيار تصميم البطاقات وتمييزها بمناسبة خاصة مثل منح العيدية للأحبة أو عبر مناسبات أخرى مثل يوم الميلاد، أو التخرج أو غيرها من المناسبات الخاصة، كما يسمح تطبيق الهاتف المتحرك بإرفاق بطاقة الهدية برسالة لإضفاء لمسة شخصية عليها.

ويمكن للأفراد المشاركة عبر تحديد قيمة القسيمة النقدية التي يرغبون بها من صكوك العيدية بقيمة أبسطها 100 درهم إماراتي وقد تصل إلى 5000 درهم لكل عملية شرائية. ويستطيع متلقو بطاقات الادخار الإلكترونية استثمار هذه البطاقة في أحد برامج الادخار لدى «الصكوك الوطنية» للاستفادة من الأرباح السنوية، فضلاً عن فرصة المشاركة في برنامج الجوائز الذي تصل قيمته إلى 36 مليون درهم.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الصكوك الوطنية: يمثل عيد الأضحى المبارك مناسبةً رائعة تحمل معاني الخير والعطاء، ولا سيما لدى أحبائنا الذين ينتظرون هذه المناسبة ليحصلوا على العيدية. وتُعد صكوك العيدية مبادرة مهمة تتيح فرصة تعريف المجتمع بأهمية الادخار ومساعدتهم على بدء مسيرتهم المالية لضمان مستقبلٍ زاهر. كما تساعد صكوك العيدية على استمرارية الادخار للأفراد وتمنحهم هدية فريدة من نوعها«.

وأضافت: حرصنا على تسهيل عملية الادخار من خلال منح أفراد المجتمع فرصة اختيار طريقتهم المفضلة في شراء الصكوك وادخار قيمتها مع سهولة الوصول إليها عن طريق تطبيق الهاتف المتحرك. ونسعى إلى تشجيع الجميع على بدء حسابات الادخار الخاصة بهم حيث يمكنهم الاستفادة من الصكوك المهداة لهم». ويمكن شراء صكوك العيدية عن طريق تطبيق الهاتف المتحرك، المتوفر لنظامي آي أو إس أو أندرويد. ويمكن للعملاء فتح حساب ادخار وإيداع قيمة صكوك العيدية عن طريق زيارة أحد فروع الصكوك الوطنية أو الاتصال على رقم خدمة العملاء.

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