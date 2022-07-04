العروض الترويجية تستقطب الزوار في «صيف دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت الأسواق والمراكز التجارية في دبي أمس حالة من النشاط في ختام أول عطلة نهاية أسبوع بدعم العروض التسويقية الكبيرة والفعاليات الترفيهية الواسعة التي تشهدها جميع مناطق الإمارة بمناسبة مفاجآت صيف دبي، حيث تسابقت المحلات التجارية على تقديم حسومات واسعة تصل إلى 90 % على باقة واسعة من المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وساعد تدفق الزوار والإقبال على الشراء خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك على تنشيط المبيعات وإحداث حالة من الرواج الملحوظ في أسواق التجزئة، كما انتعشت التداولات في أسواق الذهب مع توالي العروض من المحلات التجارية.

واستمر تدفق الزوار من داخل الإمارة وخارجها على مراكز التسوق التي وفرت أجواءً احتفالية بمناسبة الدورة الـ25 للمفاجآت كما واصل عالم مدهش فعالياته الترفيهية في أجواء أسرية آمنة. وأسهمت مفاجآت صيف دبي على مدار ربع قرن من الزمان، في تعزيز مكانة دبي، كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة، وأصبحت تشكل احتفالاً يعكس هوية إمارة دبي، وتتيح الفرصة أمام الجميع لخوض تجارب مميزة، وفرصة للالتقاء وتجمع أفراد العائلة.

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