تسليم 6700 وحدة سكنية في دبي بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «زووم بروبيرتي»، عن تسليم حوالي 6700 وحدة سكنية في سوق العقارات بدبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما من المقرر تسليم 31,000 وحدة أخرى خلال الفترة المتبقية منه.

وذكرت في تقرير لها أن سوق عقارات دبي يواصل تحقيق نتائج واعدة، حيث أتم في مايو 2022 ما يقرب من 5440 صفقة، ما يدلل على نمو بنسبة 33% على أساس سنوي. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع متوسط الأسعار بنحو 11 %، حيث أظهر قطاعا الشقق والفيلات، نمواً بنسبة 9.5 % و19.8 % على التوالي.

مسار تصاعدي

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي لـ «زووم بروبيرتي»، إن سوق العقارات سوف يستمر على مساره التصاعدي، على الرغم من حالة الركود المتوقعة، التي سوف يعاني منها العالم أجمع. وأضاف أن وضع سوق العقارات قوي بما يكفي، لإظهار مرونة ومواصلة الاتجاه الصعودي الذي بدأه العام الفائت، وعلى الرغم من أن الركود العالمي يشكل تحدياً خطيراً، إلا أن تأثيره على السوق سوف يكون محدوداً، لأنه مدعوم بالتطورات الجديدة، وتدفق الاستثمارات الخارجية، وبفضل التخطيط الاستراتيجي للحكومة.

وحصدت مدينة محمد بن راشد جزءاً كبيراً خلال الربع الأول من 2022 من الوحدات التي تم تسليمها، من إجمالي 6700 وحدة، وفقاً لـ «زووم بروبيرتي»، حيث تم تسليم ما يقرب من 22 % من إجمالي الوحدات التي يتضمنها هذا المشروع المتعدد.

كما حققت دبي لاند والمدينة العالمية، نسبتي 16 و15 %، ليحتلا المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة المناطق ذات أعلى عمليات تسليم خلال الربع الأول.

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