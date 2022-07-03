«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى لدعم صاحبات المشاريع

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ملتقى «المرأة نبض الوطن» تحت شعار جودة الحياة، بهدف تحفيز وتشجيع صاحبات الأفكار على البدء بتنفيذ مشاريع وأنشطة اقتصادية ورصد تطلعات صاحبات المشاريع القائمة حول استحداث وتطوير الخدمات والمبادرات، بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، بهدف تسليط الضوء على الممكنات والأدوات الداعمة لتنمية واستدامة مشاريع صاحبات الأعمال، واستعراض عدد من نماذج المشاريع الناجحة وقصص النجاح.

حضر الملتقى الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، كما حضر الملتقى عدد من سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع من أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ومجموعة من صاحبات المشاريع والراغبات في البدء بتنفيذ مشاريع خاصة، وذلك في فندق عجمان سراي.

وقدمت الملتقى منى صقر المطروشي، عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، حيث رحبت بالحضور، وأكدت أهمية الملتقى ودوره في تعزيز جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دور الملتقى في تذليل الصعوبات التي قد تواجه أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والخدمية.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة خليفة أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تعزيز تواصله المباشر مع أصحاب وصاحبات الأعمال للتعرف على تطلعاتهم وآرائهم بهدف تطوير خدمات المجلس وتنويع واستحداث مبادرات مبتكرة تدعم بيئة الأعمال وتحقق رسالة المجلس القائمة على تشجيع المرأة ومساندتها للدخول إلى سوق العمل، ودعم مبادراتها واستثماراتها ومشاريعها، وتبني أفكارها وتحفيزها لخوض مجالات العمل الحر.

واستعرضت للحضور نتائج استطلاع الرأي لعدد من السيدات حول آرائهن في الخدمات والمبادرات الموجهة لصاحبات المشاريع وما تطمحن إليه لدخول عالم الأعمال والمشاريع الخاصة، وأسباب نجاح وتطور الأفكار أو المشاريع وأنواع الدعم من وجهة نظرهن.

وأعلنت الدكتورة آمنة خليفة من منطلق نتائج الاستبيان عن إطلاق مجلس سيدات أعمال عجمان مبادرة «عيادة الأعمال» لتوفير حزمة من الخدمات المقدمة لأصحاب وصاحبات الأعمال بهدف دعم المشاريع القائمة أو الأفكار من خلال تقديم الاستشارات والورش التدريبية والدعم المناسب وحاضنات الأعمال، وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى دعم استمرارية قطاع الأعمال في عجمان والترويج للفرص الاستثمارية، ودعم أعضاء مجتمع الأعمال بشكل عام، وتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة في الأعمال التجارية والصناعية والخدمية بشكل خاص.

وقدم مستشار ريادة الأعمال حامد الحامد رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة، مؤسس مجموعة غراسيا، دورة «هندس حياتك» حول كيفية إدارة الحياة لتحقيق النجاح العام، حيث أكد للحضور أهمية أن يدرك الفرد إمكاناته، وأن يطور معارفه ومهاراته في شتى مناحي الحياة، وأن يضع أهدافه بحسب الأولويات، ويسعى بشكل دؤوب إلى تحقيقها عبر التخطيط الملائم، كما استعرض للحضور العديد من التجارب والمواقف الملهمة.

وتحت عنوان «الشغف يصنع الفارق» قدمت منى صقر المطروشي عدداً من نماذج المشاريع الرائدة والناجحة، واستهلت العرض بمشروعها الخاص في تصميم الأزياء، ورحلتها العملية من الفكرة إلى التطبيق، وتنفيذ مشروع ريادي في مجال تصميم الأزياء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز