مدير «حرة الحمرية» يفوز بجائزة

المصدر: الشارقة - البيان

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حصل سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، على جائزة «القائد الأكثر تأثيراً للعام» لمساهمته القيّمة في تمكين الأعمال والمجتمعات، وتقديراً لخبرته وتميزه في إدارة المنطقة الحرة والمساهمة في جعلها واحدة من أسرع المناطق نمواً على مستوى الشرق الأوسط، وتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات والحوافز للشركات والمستثمرين من مختلف دول العالم.

جاء اختيار سعود سالم المزروعي، خلال حفل توزيع جوائز المؤتمر الدولي للموارد البشرية 2022 التي احتفلت بالقيادات النموذجية بهذا المجال، والذي أقيم على هامش أعمال مؤتمر «ميتافيرس الدولي للموارد البشرية» الذي عقد مؤخراً في إمارة دبي، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبتنظيم من شركة بلو أوشن في دبي.

وتسلم سعود سالم المزروعي، درع التكريم من قبل ساثي مينون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن» مؤخراً في مقر هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، بحضور محمد آل علي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد المزروعي أن هذا التكريم هو إنجاز يُحسب للمنطقة الحرة بالحمرية، ولكافة الكوادر البشرية العاملة فيها، التي استطاعت بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به، من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن تحقق نجاحات متميزة في استثمارها بتحسين خدماتها ومرافقها، وتعزيز جودتها وكفاءتها، لإثراء تجربة المستثمرين فيها، معتبراً أن هذا التقدير هو حافز يدفع المنطقة لمتابعة هذه المسيرة الناجحة، وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية رائدة في مجال المناطق الحرة وخدماتها المبتكرة، وتأكيد حضورها كقوة اقتصادية مهمة تتميز بواحد من أعلى معدلات التنوع الاقتصادي إقليمياً.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية تضع على رأس أولوياتها استدامة الخدمات المقدمة وجودتها وكفاءتها، من خلال الحرص على تطوير آليات مبتكرة وفقاً لأفضل وأحدث المعايير العالمية، الأمر الذي أسهم في جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بالنظر إلى ما توفره من بيئة مثالية لمضاعفة استثماراتهم وتطوير أعمالهم، من خلال البنية التحتية العالمية المستوى والمرافق الخدمية واللوجستية التي تمتلكها، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يوفر وصولاً سهلاً لمختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

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