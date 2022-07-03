«جيان» يؤكد التزامه بتحقيق أهداف الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع فرض تعرفة قدرها 25 فلساً لكل كيس بلاستيكي بدءاً من أول يوليو الجاري، أكد «جيان سوبرماركت» التزامه بدعم خطط الاستدامة في الإمارات المتعلقة بالحد من استخدام أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، حيث اتخذت العلامة الرائدة عدداً من الخطوات داخل متاجرها لتحقيق هذه الغاية.

وفي هذا السياق، أعلن «جيان» عن تخصيص جزء من عوائد أكياس البلاستيك المستخدمة لمرة واحدة، لدعم جهود جمعية الإمارات للطبيعة في المحافظة على البيئة. كما جدد السوبرماركت الذي استحوذت عليه جي ام جي مؤخراً، عزمه لتحقيق هدف طويل الأمد يتمثل في جعل أكياس نقل البضائع قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، أو قابلة للتسميد، أو قابلة لإعادة الاستخدام.

ونفذ «جيان» واحدة من الخطوات الهامة تمثلت في افتتاح قسم مخصص في جميع محلات جيان للسوبر ماركت والهايبر ماركت البالغ عددها 12 متجراً في الإمارات، حيث سيتمكن العملاء من شراء بدائل التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة بما فيها أكياس الخيش والأكياس المنسوجة. وتتعاون العلامة التجارية أيضاً مع الشركاء الرئيسيين في إدارة النفايات، وعبوات المياه الاستهلاكية، والأماكن المخصصة لإعادة التدوير لتوسيع عروضها المستدامة في المتجر.

وقال مارك لوران، مدير قسم المستهلكين في «جي ام جي» قطاع التجزئة: لطالما بادر «جيان» باتخاذ خطوات تدعم الاستدامة البيئية، ويوجد لدينا العديد من نقاط التواصل مع العملاء داخل المتجر والتي تندرج ضمن جهودنا لتعزيز الاستدامة والحث على تبني ممارسات صديقة للبيئة. ونلتزم في «جيان» بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي واقتصادي ينعكس إيجاباً على مستقبل قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة، بدءاً من تقديم الأكياس الورقية وانتهاءً بالعلب القابلة لإعادة الاستخدام في قسم الوجبات الجاهزة.

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