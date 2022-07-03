يورونيوز: دبي نحو أذكى مدن العالم

المصدر: اليازية البدواوى-دبي - البيان

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أفاد تقرير لشبكة «يور نيوز» الأوروبية، بأن مدينة دبي تستخدم مكانتها كمدينة ذكية مستقبلاً، مدفوعة بالتكنولوجيا، لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم، وواحدة من المقرر أن تلعب فيها الروبوتات دوراً أهم.

وقال خليفة القامة مدير إدارة مختبرات دبي للمستقبل لـ «يورونيوز»: «شرعت دبي في هذه الرحلة على مدار العشرين عاماً الماضية، حيث تتيح الخدمات الرقمية توفير مستويات إضافية من الراحة لمواطني المدينة. الآن، تتيح لنا هذه الطبقة من البنية التحتية، البدء في الاستفادة من وجود الروبوتات داخل مجتمعاتنا لتزويدنا ببعض الخدمات».

وتعد الرعاية الصحية أحد المجالات الرئيسة للروبوتات، وتقديم المساعدة الأساسية. ويستخدم الدكتور ياسر السعيدي استشاري جراحة المسالك البولية والجراح الروبوتي في مستشفى دبي، أول إماراتي يتدرب على الجراحة الروبوتية في تخصصه في جراحة المسالك البولية، يستخدم حالياً نظاماً آلياً من الجيل الرابع طورته وكالة ناسا، ويعتبر «Da Vinci Xi» أكثر الأنظمة تقدماً.

وكشف الدكتور ياسر أن التكنولوجيا تساعد الجراحين على إجراء إجراءات معقدة، مع مزايا مثل الجراحة طفيفة التوغل، وزيادة الدقة بمساعدة الأذرع الروبوتية. موضحاً للشبكة الإخبارية أنه ومع الجراحة الروبوتية، تطورت الجراحة بالمنظار.... وكانت النتائج أفضل بكثير من الجراحة التقليدية... تقليل فقدان الدم، التعافي بشكل أسرع، وكثير من هذه المزايا... معظم الجراحين يتحولون تدريجياً نحو الجراحة الروبوتية.

ويقوم برنامج «Singularious»، من Arious Holding، بنقل الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلى المستوى التالي، وهي خطوة أبعد من المدينة الذكية. تساعد المجموعة في تصميم وتطوير أول مدينة واعية في العالم في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تعيد تعريف كيفية بناء المجتمعات في المستقبل، بحسب «يورو نيوز».

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