وفد تجاري مالطي يزور الإمارات سبتمبر المقبل

المصدر: وام

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بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات وسعادة ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة التحضيرات الخاصة بزيارة البعثة التجارية المالطية للدولة منتصف سبتمبر القادم بهدف استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات ومالطا وتعزيز التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية الخاصة بالقطاع الخاص.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف خلال اللقاء أهمية العمل بما جاء بمذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد غرف الامارات وغرفة التجارة والمشاريع الصناعية المالطية في يناير الماضي والدفع بعلاقات القطاع الخاص نحو أُفقٍ أرحب بما يلبي التطلعات والأهداف المشتركة معربا عن استعداد غرف الإمارات على انجاح أعمال البعثة التجارية من خلال وضع برنامج مشترك بالتنسيق مع جميع الغرف الأعضاء بالدولة.

من جانبها أشادة سفيرة مالطا بالعلاقات التي تجمع بين دولة الامارات وجمهورية مالطا وتطرقت لاهداف زيارة الوفد التجاري المالطي المتمثلة بالتعرف على المزايا والحوافز التي تقدمها الإمارات لجذب الاستثمارات في مجالات الإبتكار الصناعي والتكنولجيا والمتقدمة داعيه القطاع الخاص الإماراتي لبحث فرص الشراكة في هذه القطاعات مع القطاع الخاص المالطي.

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