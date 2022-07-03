مفاجآت الصيف.. تسوق وترفيه

المصدر: دبي – البيان

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تواصلت أمس فعاليات مفاجآت صيف دبي بمشاركة واسعة من محلات التجزئة والأسواق والمراكز التجارية، حيث يشهد اليوبيل الفضي للمفاجآت برنامجاً حافلاً بالبهجة والمرح والفعاليات التجارية والترفيهية في أنحاء المدينة حتى 4 سبتمبر فيما أبهر «مدهش» الأطفال بباقة من العروض الساحرة.

وتهدي فعاليات النسخة 25 من مفاجآت الصيف سكان دبي وزوارها مجموعة من عروض التسوق والمطاعم الأكثر جاذبية والاستمتاع بالعديد من التجارب والفعاليات الترفيهية لكافة أفراد الأسرة فضلاً عن فرص الفوز بالجوائز والذهب والهدايا العينية والسيارات الفارهة وقسائم المشتريات وغيرها طوال فترة إقامة الحدث.

أجواء المرح

وسيستمتع سكان وزوّار دبي بأجواء حافلة بالمرح والتشويق في فصل الصيف، ومجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى تجارب التسوق الرائعة، حيث تصل نسبة الخصومات على باقة واسعة من السلع والمنتجات حتى 90 % للتأكيد على أهمية الحدث في تعزيز مكانة دبي، وجهة مفضلة للزيارة والسياحة والتسوق والترفيه على مدار العام.

إقبال الزوار

وشهدت مراكز التسوق والمولات التجارية حالة من النشاط الكبير أمس حيث عجت ردهاتها بالزوار من داخل الإمارة وخارجها للاستمتاع بالعروض القيمة والفرص الواعدة للتسوق مع باقة من الحسومات التي تنافست الشركات والمحلات العارضة على تقديمها للزوار كما استمتع الزوار بالعروض الترفيهية المصاحبة لمفاجآت الصيف والتي تهدي البهجة والمتعة لكافة أفراد الأسرة.

عروض مدهش

واستمتعت العديد من الأسر أمس بعروض الدورة 22 من «عالم مدهش»- إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في المنطقة - بالتزامن مع انطلاق «مفاجآت صيف دبي» حيث يقدم «عالم مدهش»- الذي تتواصل فعالياته حتى 28 أغسطس المقبل في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و3 وقاعة الأرينا بمركز دبي التجاري العالمي - العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل والجوائز، التي تدخل السعادة والمرح على زوّاره من العائلات والأطفال.

وأعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظّمة لـ«عالم مدهش»- العديد من الألعاب الشيقة للأطفال والكبار بما في ذلك التسلق والتجول والتزلج والتزحلق وقيادة المركبات والاستمتاع بالابتكارات والاستكشافات والقراءة واللعب وتناول أشهى المأكولات وغيرها من الفعاليات الممتعة.

وأسهمت مفاجآت صيف دبي على مدار ربع قرن من الزمان في تعزيز مكانة دبي، كواحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة، وأصبحت تشكل احتفالاً يعكس هوية إمارة دبي، وتتيح الفرصة أمام الجميع لخوض تجارب مميزة، وفرصة للالتقاء وتجمع أفراد العائلة، لا سيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك التفاعل عبر عروض فريدة من نوعها، تلبي متطلبات الجميع عاماً بعد عام.

كما تجتذب مفاجآت صيف دبي، الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى دبي فيما ساعدت البنية التحتية الراقية والمرافق ذات المستوى العالمي، والإدارة الناجحة لجائحة «كوفيد 19»، في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في الأنشطة السياحية والتسوق والترفيه وسط أجواء وضوابط واشتراطات صحية صارمة.

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