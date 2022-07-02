«سي إن بي سي»: توقعات بنمو قطاع التجزئة في الإمارات 20% هذا العام

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقع القسم العربي من شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أن يحقق قطاع التجزئة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 20% خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقرير نشره القسم أمس على موقعه الشبكي.

ووفقاً لنتائج التقرير، فقد واصل قطاع التجزئة في الدولة تحقيق النمو في عام 2020، وإن كان بنسب متفاوتة، وذلك بسبب جائحة «كوفيد19»، إلا أنه حقق نمواً كذلك مع تحسن الأوضاع في 2021 وفتح الدولة أبوابها أمام السياح، وتشغيل مطاراتها بكامل طاقتها مع استضافة «إكسبو 2020 دبي».

وتوقعت شركة «أدين» في تقرير أصدرته حديثاً أن ينمو قطاع التجزئة خلال 2022 في الإمارات بنحو 20%، وذلك بسبب انتشار التقنية وعمليات التحول الرقمي في الدولة، على نحو من المتوقع أن تضيف ما نسبته 4.7% إضافية إلى حجم النمو المتوقع، على الرغم من الارتفاع الراهن في مختلف أسعار السلع على مستوى العالم بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح التقرير أن هذا النمو مدعوم بارتفاع في حجم إنفاق المستهلكين في مراكز التسوق والمتاجر خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 10% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف التقرير أن مبيعات الملابس تحديداً قد سجلت ارتفاعاً في المتاجر بالدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 15% مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة.

وذكر التقرير أن التجارة الإلكترونية على وجه التحديد ستكون بمثابة قوة دافعة مؤثرة على نحو إيجابي هائل في الأداء الإجمالي لقطاع التجزئة بالإمارات خلال 2022، ذلك أن قيمتها الإجمالية في الدولة خلال العام الماضي بلغت 18.4 مليار درهم، بحسب دراسة حديثة صادرة عن شركة «يورومونيتور إنترناشيونال» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، وهي نفس الدراسة التي توقعت أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات 29 مليار درهم في 2025.

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