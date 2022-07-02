«جواهر الإمارات» يبرز إبداعات 20 مصممة من المواطنات

المصدر: الشارقة - البيان

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تألقت فعاليات النسخة الثالثة من معرض جواهر الإمارات التي تتواصل حتى 3 يوليو الجاري بمركز إكسبو الشارقة بإبداعات المصممين الإماراتيين، حيث قدمت 20 مصممة إماراتية عرضاً مبهراً لأحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، والتصاميم المتميزة التي يغلب عليها الطابع التراثي، وذلك خلال مشاركتهن في منصة «صاغة الإمارات» والتي تتيحها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المعرض بهدف دعم المواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم المجوهرات وإبراز معروضاتهن الفنية ضمن هذا الحدث المهم.

كما شهد المعرض إطلاق مجموعة «زهرة الصحراء» للموهبة الإماراتية الشابة شما الحلامي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات، واعتمدت المجموعة في تصاميمها على الطابع التراثي ممزوجة بتشكيلات أنواع محددة من الزهور النادرة في العالم، حيث تطلب العمل لإنجازها 1300 ساعة عمل و2 كغ من الذهب، و250 قيراطاً من أجود أنواع الألماس والأحجار الكريمة كالزفير والروبي.

وشهدت منصات العارضين الإماراتيين إقبالاً كبيراً من الزوار ومحبي المشغولات الذهبية التي لبت الذوق بعرض لمئات القطع التي تنوعت بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب، والعديد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والتي تحمل كل منها بصمة خاصة بأشكال فريدة وألوان بديعة، إلى جانب مجموعة متميزة من أحدث تصاميم المجوهرات المستوحاة من تفاصيل الطبيعة ومختلف الثقافات العالمية.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن سعادته بالحضور المتميز الذي يسجله المصممون الإماراتيون خلال مشاركتهم المتنامية في معرض «جواهر الإمارات»، الأمر الذي يعكس المواهب المتألقة التي تبشر بنخبة وطنية رائدة تستطيع ابتكار تصاميم فريدة تبرز مكانة الإمارات في قطاع صناعة المجوهرات، مشيراً إلى أن مصممي الذهب والمجوهرات الإماراتيين ليسوا حديثين على هذه المهنة فهي مهنة الآباء والأجداد الذين أبدعوا في صناعة الذهب والأحجار الكريمة والألماس، لافتاً إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على الارتقاء بهذه الصناعة ودعم العارضين والمصممين والمصممات الإماراتيين، حيث يشكل المعرض مساحة مهمة لهم للظهور والتميز بعلاماتهم التجارية وتصاميمهم الفريدة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

وأشارت منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مسؤولة منصة «صاغة الإمارات» إلى أن غرفة الشارقة تواصل جهودها من خلال المنصة، في دعم المصممين الإماراتيين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب العاملين في قطاع تجارة وتصميم المجوهرات وتحفيزهم للعمل على تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال من خلال ابتكار تصاميم ومشغولات ذهبية قادرة على المنافسة أمام شريحة واسعة من المشاركين في هذا الحدث، مشيرةً إلى أن المنصة سجلت هذا العام تزايداً واضحاً في عدد المصممات الإماراتيات اللاتي تألقن بعرض مجموعاتهن ومشغولاتهن من الذهب والمجوهرات المتميزة والمستوحاة من ماضي وحاضر دولة الإمارات.

تصاميم مبتكرة

وأكدت المصممة سحر الأنصاري حرصها على المشاركة الدائمة في معرض «جواهر الإمارات» لدوره في إتاحة الفرصة لها لعرض تصاميمها أمام شريحة واسعة من الزوار، مشيرة إلى أنها حرصت خلال مشاركتها هذا العام على تقديم تصاميم مبتكرة مستوحاة من التراث الإماراتي عن طريق استخدام الذهب الإماراتي التقليدي، منها عيار 21 و18، إلى جانب استخدام الأحجار الكريمة ومن ضمنها الزمرد والتوباز الذي يتميز بألوانه الجميلة، معربة عن شكرها لغرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة على جهودهما الرائدة في دعم الإبداع الإماراتي ضمن حدث متميز استطاع أن يحجز مكانة مهمة له ضمن قائمة المعارض المحلية والإقليمية المتخصصة بالذهب والمجوهرات.

في حين قدمت المصممة ميثاء قرواش لوحات فنية متميزة من الذهب والمجوهرات ذات التصاميم العصرية والكلاسيكية، حيث أشارت إلى أن مجموعتها تميزت بدقة التصميم والأشكال الهندسية الواضحة واعتمادها على أجود أنواع الألماس والأحجار الطبيعية، مؤكدة أن معرض «جواهر الإمارات» مكنها من اكتسابها الكثير من الخبرات والتجارب، في حين ضمت المجموعات التي قدمتها المصممة عزة الجروان توليفات إبداعية امتزجت بين أفخر أنواع الذهب والألماس والأحجار الكريمة النابضة بالحياة، واستوحت تصميمها من التراث الإماراتي ومفردات الطبيعة.

كما سجل معرض «جواهر الإمارات» حضوراً لافتاً لشركات العطور، حيث أعرب ممثلو الشركات عن سعادتهم بالمشاركة في الحدث نظراً لما يشهده من إقبال كبير من الزوار، مؤكدين أن إدخال العطور على معرض «جواهر الإمارات» فكرة مميزة جداً وتسهم بشكل كبير في الترويج لمنتجاتهم وتعزيز نسبة مبيعاتهم نظراً للمكانة المتميزة التي يحظى بها الحدث لدى الجمهور وقدرته على استقطاب عدد كبير من الزوار، مشيرين إلى أنهم قدموا خلال المعرض عرضاً واسعاً لمجوعة من أرقى العطور إضافة إلى منتجات أخرى متنوعة من أجود أنواع البخور والزيوت العطرية الطبيعية، بما يتلاءم مع مختلف الأذواق.

ويشهد المعرض الذي يختتم فعالياته غداً الأحد مشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، وأشهر العلامات التجارية المحلية في الذهب والفضة والألماس والساعات، إلى جانب أهم شركات ومتاجر العطور والبخور والعود.

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