شراكة للارتقاء بقطاع الطاقة النظيفة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة «ليندا» الألمانية، مذكرة تفاهم بهدف عقد شراكة استراتيجية طويلة المدى للارتقاء بقطاع الطاقة النظيفة في الإمارات وتطوير مشاريع طموحة داعمة للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتركز الشراكة على 4 مجالات رئيسية تتمثل في ابتكار طرق عملية واقتصادية لنقل الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتحليل الكهربائي، وتقنية استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي عند مزجه للنقل، إلى جانب المشاريع المعززة لجهود دولة الإمارات لمواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للتغير المناخي.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، حرص الدولة على تعزيز أواصر التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الجانبين.

والتي أرسى دعائمها القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، وأن العلاقة الوطيدة أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال ترؤسه وفداً إماراتياً يقوم بزيارة لمدة 4 أيام إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ركيزة

وقال شريف العلماء: تسهم مذكرة التفاهم، في تبادل الخبرات التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة، والابتكارات والتكنولوجيا في الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني في جميع جوانب اقتصاد الهيدروجين، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة.

وأكد أن الطاقة النظيفة ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط دولة الإمارات، كونها تتماشى مع طموحات الدولة نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية، ومساعيها الطموحة للريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين، لذلك نسعى في الإمارات لتسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة من حيث مشاريع الطاقة النظيفة العملاقة، باعتبارها من الممكنات الحقيقية لتحقيق تطلعات حكومة الإمارات، ومستهدفاتها للخمسين عاماً القادمة.

وقال يورجن نوفيكي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ليندي والمدير التنفيذي للشركة الألمانية: تتمتع الشركة بحضور طويل الأمد في الإمارات، ونحن ملتزمون بدعم أهداف الدولة الطموحة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية، ومساعيها الطموحة للريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين.

متدربات

والتقى شريف العلماء على هامش توقيع الاتفاقية بالمتدربات المواطنات في الشركة، حيث اطلع على مخرجات التدريب، وأثنى على جهودهن ومثابرتهن للاستمرار في التعلم وأخذ الخبرات المطلوبة في مجال الهيدروجين.

كما التقى عدداً من المسؤولين الألمان وكبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، لاستكمال اللقاءات الدورية ضمن زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى ألمانيا، يرافقه مسؤولون من الوزارة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مصدر، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

والتأكيد على أهمية مواصلة تفعيل شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية التي أطلقت عام 2017، بهدف تعزيز الحوار وتوفير إطار للتعاون في انتقال الطاقة بين الجانبين، وخلق فرص فريدة لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.

واستكمالاً لجدول الزيارة واصل وفد دولة الإمارات لقاءاته المتعددة، حيث اجتمع في مقر وزارة ولاية بافاريا، بمسؤولي شركة الهيدروجين البافارية، بهدف تسريع منظومة نقل المعرفة وعقد شراكات مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى حلول عملية للتحديات المشتركة المرتبطة بالهيدروجين، وتعزيز تطوير الشبكة العالمية للهيدروجين إضافة إلى تشجيع عقد شراكات مع الأطراف المعنية لتوريد التقنيات وتطويرها من أجل تمكين بلوغ قطاع الهيدروجين في دولة الإمارات مرحلة الاستخدام التجاري.

وفي السياق ذاته، استضافت سفارة الإمارات في ألمانيا اجتماعاً بين روّاد قطاع الأعمال وحكومة البلدين، لبحث زيادة حجم تجارة الهيدروجين بين الدولتين.

حيث حدد المهندس شريف العلماء، وعدد من المسؤولين الألمان، ثلاثة متطلبات رئيسة لفتح آفاق الاستفادة من الهيدروجين، وتعظيم الاعتماد عليه مصدراً لطاقة المستقبل، تتمثل في ضرورة تحفيز الطلب على الهيدروجين النظيف في مختلف القطاعات، ووجوب تطوير البنية التحتية لتمكين المستخدم النهائي من الوصول إلى الهيدروجين، إضافة إلى تعزيز التكلفة التنافسية، من خلال تسريع وتيرة ابتكار الحلول وزيادة انتشار الهيدروجين النظيف.

كما تحدث المجتمعون عن أهمية الشراكة الإماراتية الألمانية ودورها في تعزيز مكانة البلدين في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة، واطلعوا على خريطة طريق الإمارات تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وكذلك التعرف إلى الاستراتيجية الوطنية الألمانية للهيدروجين التي تهدف لخفض الانبعاثات.

سيمنز إنيرجي

وزار وفد الإمارات شركة «سيمنز إينرجي» حيث جرى الاطلاع على إنتاج المحللات الكهربائية المستخدمة في صناعة الهيدروجين، وكان في استقبال ستيفانو إينوشينزى، النائب الأول ومدير إدارة أعمال الطاقة الجديدة بالشركة، حيث تم التعرف على منظومة العمل واستعراض آلية إنتاج المحللات الكهربائية .

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