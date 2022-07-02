8 مليارات درهم سيولة الأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت قيمتها نحو 8 مليارات درهم على مدار 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي منها 7 مليارات في أبوظبي ونحو 922 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 1.2 مليار سهم، موزعة بواقع 957 مليوناً في أبوظبي و314 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 71843 صفقة على مدار الأسبوع.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.66% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات بلغت قيمتها 149 مليون درهم، ليغلق عند 3202 نقطة ليحافظ المؤشر على ثباته عند المستوى نفسه الذي سجله في الأسبوع السابق.

وصعد قطاع العقار نحو 0.9%. كما صعد قطاع الاستثمار نحو 1.8%. وارتفعت أسهم قطاعات الاتصالات 1.4% والسلع 7.7% والتأمين 0.4% والخدمات 1.1%. وتراجع قطاع البنوك 1.3%. كما تراجع قطاع النقل 1.4%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي الأسبوع الماضي مستقطباً 298 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 195 مليون. وحقق سهم «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع في سوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 11%، تلاه «الإمارات للمرطبات» 8.5%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.8%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات تجاوزت 1.1 مليار درهم ليغلق عند 9282 نقطة مقابل 9178 نقطة الأسبوع الماضي ليكسب المؤشر 104 نقاط ويصعد بنسبة 1.1% على مدار 5 جلسات.

وفي القطاع المالي، صعد «العالمية القابضة» 2.2 % و«ألفا ظبي» 6.8% و«ملتيبلاي» 1.7% و«الواحة كابيتال» 2%، بينما تراجع«بروج» 1%، في قطاع الطاقة صعد «أدنوك للتوزيع» 0.9% و«أدنوك للحفر» 3.8%. وفي قطاع البنوك صعد «أبوظبي الإسلامي» 7% و«أبوظبي الأول» 2 % واستقر «أبوظبي التجاري» دون تغير يذكر.

وفي قطاع العقار صعد «الدار» 2.5% و«رأس الخيمة العقارية» 15.8%، بينما تراجع و«اشراق» 1%. وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 4.8%، بينما صعد ونزل «الياه سات» 0.4%.

تباين

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تماسك سوق دبي ليغلق عند 3202 نقطة ليحافظ المؤشر على ثباته عند المستوى الذي سجله في الأسبوع السابق، بينما أغلق سوق أبوظبي عند 9282 نقطة ليكسب المؤشر 104 نقاط مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق ويصعد بنسبة 1.1% على مدار 5 جلسات.

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