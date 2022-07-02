إطلاق التقرير السنوي الأول لمنصة «بُنى»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدرت المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تتبع لها منصة بنى للمدفوعات العربية (النظام المتخصص في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة)، تقريرها السنوي للعام 2021.

والذي يمثل العام الأول على إطلاق منصة بنى للمدفوعات العربية لأعمالها التشغيلية. يستعرض التقرير السنوي أنشطة منصة بنى للمدفوعات العربية خلال هذا العام الحافل بالإنجازات، ويوثق التقدم الذي سجلته تحقيقاً لمهمتها الهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة وفعالة للمدفوعات لدعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات العربية): التقرير السنوي للعام 2021 للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، يوثق الإنجازات المحققة خلال العام الأول من الأعمال التشغيلية لبنى والذي يعد بتطلعات واعدة للعام 2022 والسنوات التالية.

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