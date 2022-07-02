تجارب متنوعة خلال الصيف بماريوت الفرسان أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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يقدم فندق ماريوت الفرسان أبوظبي مجموعة من التجارب المميزة خلال الصيف.

ويقع الفندق ضمن منتجع الفرسان الرياضي الدولي. وتتضمن الخيارات المتنوعة بوفيه البرنش في مطعم خيال وسط أجواء ممتعة مع مشروبات مجانية، إلى جانب إمكانية الدخول إلى المسبح، والكثير من الأنشطة التي تضمن كل المتعة للأطفال.

وهناك أيضاً أنشطة للأطفال مع دخول المسبح ودي جي وحفل في مطعم أبالوسا كل يوم سبت من الساعة 1:00 ظهراً إلى 4:00 عصراً. وتتوفر كذلك باقات جماعية: باقة الأبطال (20 شخصاً فما فوق)، وباقة التأهيل (20 شخصاً وما فوق).

وتتضمن الخيارات ليلة المأكولات البحرية في مطعم خيال كل يوم جمعة من الساعة 6:30 مساءً إلى 10:30 مساءً.

ويمكن الاستمتاع بشرائح اللحم في مطعم «ذا جريل» يومياً (ما عدا الاثنين) من الساعة 6:30 مساءً إلى 11:30 مساءً أو تجربة 505 في المطعم أيضا يومياً (ما عدا الاثنين) من الساعة 6:30 مساءً إلى 11:30 مساءً.

ويتوفر المحار علينا في المطعم كل خميس. وهناك شاي بعد الظهر في استراحة الردهة «اللوبي» يومياً من الساعة 2:30 ظهراً إلى 5:30 عصراً، وفترة للتخفيضات في مطعم «أبالوسا» يومياً، ويقدم الفندق فطور الأبطال كل سبت وأحد من الساعة 10 صباحاً وما بعدها.

ومشاوي يوم الأحد في مطعم أبالوسا كل يوم أحد من الساعة 1 ظهراً حتى 4 مساءً. وتقام ليلة السيدات في سراي سبا كل يوم جمعة من الساعة 4:00 إلى 10:00 مساءً وساعة التدليل في سراي سبا من الاثنين إلى الخميس.

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