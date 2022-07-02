كريم تستحوذ على «ديناري» للتحويلات النقدية

المصدر: (دبي - رويترز)

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أعلنت شركة «كريم» عن استحواذها على أصول «ديناري»، منصة التحويل النقدي التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تتخصص بالتكنولوجيا المالية وخدمات التحويل والخدمات المصرفية والتداول والمحافظ الرقمية العالمية. إضافةً إلى ذلك، سينضم بعض الأعضاء الرئيسيين من فريق «ديناري» إلى «كريم».

وتسعى خدمة «كريم باي» عبر هذه الخطوة إلى توفير خدمة تحويل أموال دولية سلسة للعملاء والكباتن في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد باستمرار عمليات تحويل واسعة تجعلها من أنشط مسارات التحويل النقدي في العالم. وتأتي خطوة «كريم» بالاستحواذ على «ديناري» لتعزيز حضورها القوي في أسواق المنطقة.

وتقدم خدمة «كريم باي» للعملاء في الإمارات محفظة رقمية قادرة على تخزين مبالغ كبيرة، إلى جانب خدمات التحويلات الرقمية بين الأفراد.

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