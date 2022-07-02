9.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 9.9 مليارات درهم، حيث شهدت تسجيل 2369 مبايعة بقيمة 5.89 مليارات درهم، منها 379 مبايعة للأراضي بقيمة 1.63 مليار درهم و1990 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.26 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 205 مبايعة بقيمة 463 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 211 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 73 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 297 مبايعة بقيمة 686 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 197 مبايعة بقيمة 549 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 192 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت أمس أكثر من 850 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 379 مبايعة بقيمة 845.34 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 113.09 مليون درهم و350 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 732.25 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

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