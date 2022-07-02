أداء تاريخي لمركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - البيان

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حقق مركز دبي للسلع المتعددة أفضل أداء نصف سنوي في تاريخه بعدما استقطب 1469 شركة جديدة خلال النصف الأول 2022 بنمو نسبته 19% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

و استقبل المركز في يونيو 2021 وحده، 323 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية، وهو أفضل أداء شهري منذ تأسيس المركز.

وتأتي هذه النتائج استكمالاً لمسيرة زخم المركز خلال العام الماضي، إثر تحقيقه آنذاك رقماً قياسياً باستقطاب 2485 شركة، ليتجاوز عدد الشركات الأعضاء المُسجّلة حالياً حاجز 21 ألف شركة.

جاء النمو المستمر للمركز مدفوعاً بجملة من العوامل الرئيسية، شملت الطلب القوي على خدماته من جانب الأسواق العالمية، بما فيها أوروبا والصين والهند، مما أظهر تزايد جاذبية دبي على الخارطة التجارية العالمية وسلط الضوء على سهولة ممارسة وتأسيس الأعمال انطلاقاً من المركز.

إضافة إلى الاهتمام المتزايد على خدمات ومنتجات مركز «كريبتو»، جنباً إلى جنب مع ارتفاع حجم معاملات تداول مجموعة واسعة من السلع، والتي جاء في مقدمتها الماس والشاي والقهوة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يواصل المركز جهوده المبذولة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً مفضلاً لتأسيس وممارسة الأعمال، وقد استطاع بخدماته وإمكاناته الاستثنائية خلال عقدين من الزمن أن ينمو بمجتمع أعماله ليصبح اليوم موطناً لأكثر من 21 ألف شركة مُسجلة.

وانطلاقاً من التزامه بتوفير بيئة مثالية عالية الاتصال داعمة للتجارة وروّاد الأعمال بجانب مساعيه المستمرة لتحسين مستوى خدماته ومنتجاته، سيواصل المركز بحث سُبل التعاون مع الشركات الأعضاء المُسجلة للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار خلال السنوات القادمة.

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