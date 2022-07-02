إقبال من المتسوقين بأول أيام مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي التي انطلقت أمس فعاليات دورتها الخامسة والعشرين بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حضوراً قوياً من المتسوقين الذين توافدوا على المراكز التجارية لاغتنام العروض والتخفيضات الكبيرة التي وصلت في بعض العلامات التجارية إلى 90%، بالإضافة إلى التمتع بالأنشطة الترفيهية المميزة التي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

كما انطلقت أمس فعاليات الدورة 22 من «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في المنطقة، بالتزامن مع انطلاق مفاجآت صيف دبي. ويقدم «عالم مدهش»، الذي تستمر فعالياته حتى 28 أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل والجوائز.

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