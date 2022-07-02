«نماء» تفتح أبوابها لجميع سيدات الشارقة

المصدر: (الشارقة - وام )

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جمعت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، مجموعة من القيادات النسائيّة التي تتولى إدارة عدد من مؤسسات الشارقة، بهدف الاستماع إلى تجاربهن والتحديات التي قد يواجهنها لإيجاد الحلول وتقديم الدعم لهن.

جمع اللقاء نخبة من القيادات في مختلف قطاعات العمل المؤسساتي التي تتولاها السيدات في الشارقة، ومثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، ولتوسيع آفاق التعاون البناء بين مؤسسات الشارقة التي تقودها السيدات. كما حفز اللقاء أيضاً مهارات ومواهب المديرات بهدف التميز في أي دور قد يقمن به.

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