سفير الإمارات لدى تركيا يشارك بمؤتمر الفرص التجارية في دبي

المصدر: (دبي - وام)

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شارك سعيد ثاني الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركيا، في مؤتمر «الفرص التجارية واللوجستية في دبي»، والذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في إسطنبول.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى التطورات الإيجابية المتسارعة للعلاقات بين الإمارات وتركيا، والتي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين، في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك بفضل الإرادة القوية، والرؤية الاستشرافية المشتركة لقيادتي البلدين، والهادفة إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً في المنطقة.

وأكد أن موقع الإمارات الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، يخدم الشرق والغرب على حد سواء، ويوفر الظروف المثلى لتسهيل التجارة، لا سيما الإلكترونية، مشيراً إلى أن دبي نفذت مبادرات لتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، كما تمتلك نظام نقل متكاملاً وبنية تحتية لوجستية ممتازة.

واستعرض المقومات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها الإمارات، مشيراً إلى التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة والقدرات التنافسية العالية التي تمتلكها، والتي جعلتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً ومقصداً أساسياً للشركات العالمية والإقليمية.

وأكد أهمية هذه اللقاءات والمؤتمرات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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