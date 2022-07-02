«تعاونية الاتحاد» تدرج أسهمها في سوق دبي 18 يوليو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي الاثنين 18 يوليو الجاري كأولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة التي تُقدم على هذه الخطوة الرائدة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة أسواق المال في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي القرار استكمالاً لجهود اللجنة الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفده بالأدوات والحلول المبتكرة بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها واحدة من أهم وأكبر المراكز المالية في المنطقة والعالم، كما تشكل هذه الخطوة استجابة لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، والهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته.

وأعلنت تعاونية الاتحاد تعليق تداول أسهمها من خلال النظام الإلكتروني المعتمد حالياً اعتباراً من أمس على أن يتم استئناف التداول على الأسهم بتاريخ 18 يوليو المقبل من خلال سوق دبي المالي. وسيتم تجزئة السهم بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في الجمعية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه حالياً)، مع تحديد السعر في اليوم الأول للتداول.

وأشارت تعاونية الاتحاد إلى أنه سيكون بمقدور أعضائها ممن يمتلكون رقم مستثمر في سوق دبي المالي وحساب تداول لدى إحدى شركات الوساطة المعتمدة تداول أسهمهم بصورة اعتيادية.

وحثت التعاونية الأعضاء، في حال عدم امتلاكهم لرقم مستثمر وحساب تداول، إلى المسارعة بإنجاز هاتين الخطوتين من خلال التواصل مع خدمات المستثمرين في سوق دبي المالي أو شركات الوساطة، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالسوق. وتمتلك تعاونية الاتحاد سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ 1984.

حيث حققت معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.

أرباح

وسجلت التعاونية ارتفاعاً نسبته 2.6% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 116.5 مليون درهم، علماً أن أرباحها الصافية بلغت 413 مليون درهم خلال عام 2021.

وقال خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: يمثل إدراج أسهم التعاونية في سوق دبي المالي نقطة تحول مفصلية في مسيرة تطور التعاونية، إذ يوفر لأعضاء التعاونية آلية فعّالة ونظامية وشفافة لتداول أسهمهم.

كما يتيح لنا كتعاونية مدرجة الاستفادة من المقومات العديدة لأسواق المال بما يمكننا من تنفيذ استراتيجيتنا للنمو من جهة، ويتيح للأعضاء خدمات أسواق مالية متطورة مثل الخدمات السلسة لتوزيع الأرباح النقدية التي يوفرها سوق دبي المالي من جهة أخرى. ونتوجه بالشكر لسوق دبي المالي لتعاونهم الكبير معنا لإنجاز هذه الخطوة.

آفاق واعدة

ورحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، بإعلان تعاونية الاتحاد نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي مشيراً إلى أن هذا الإدراج المُرتقب يعكس تضافر الجهود بين السوق ومختلف القطاعات الاقتصادية في دبي من أجل تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي بهدف الوصول بقيمتها السوقية إلى 3 تريليونات درهم.

ونحن سعداء باستقبال أول إدراج من قبل إحدى التعاونيات الاستهلاكية في الإمارات في خطوة مهمة تبشر بآفاق واعدة من حيث إدراج المزيد من التعاونيات في المرحلة المقبلة.

وأضاف: نعمل بدأب تحت الإشراف المباشر من قبل اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوطيد المكانة الرائدة لدبي مركزاً عالمياً لأسواق رأس المال من خلال توفير بنية أسواق مالية تتسم بأعلى درجات الفعالية والشفافية والتنوع والعمق.

توسع ملفت

شهدت أعمال تعاونية الاتحاد توسعاً ملفتاً خلال السنوات الماضية، إذ انطلقت عبر فرعين فقط في العام 1984 ليصل عدد فروعها في عام 2021 إلى 24 فرعاً إضافة إلى 4 مراكز تسوق. كما وصل عدد أعضائها إلى 36.659 عضواً بنهاية عام 2021، في مقابل 315 عضواً فقط في عام 1984.

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