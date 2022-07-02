«الياه سات» تسعى لدفع مسيرة نمو «الثريا» و«الياه كليك»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت أمس شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» المزود لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الإمارات، تعيين سليمان آل علي رئيساً تنفيذياً للشؤون التجارية اعتباراً من 1 يوليو.

ويخلف آل علي فرهاد خان الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الياه سات» على مدى السنوات الست الماضية. ويأتي التعيين في إطار جهود الشركة لدفع مسيرة نمو«الثريا» و«الياه كليك».

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: ستساهم معرفة سليمان آل علي وسجله الحافل بالإنجازات في تطوير الحلول التي نقدمها لعملائنا بالاستفادة من المزايا التي تتيحها شركاتنا التابعة.

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