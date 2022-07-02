13 يوماً من التخفيضات الكبرى بمعرض عيد الأضحى في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية من معرض «عيد الأضحى 2022»، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة حتى 13 يوليو الجاري. ويقدم الحدث الذي يتزامن مع موسم التسوق الحافل خلال فصل الصيف وعطلة عيد الأضحى تجربة فريدة من نوعها للزوار في عالم التسوق والترفيه وسط أجواء استثنائية بهيجة وتخفيضات كبرى على مجموعة واسعة من المنتجات.

وتتضمن قائمة المشاركين في الحدث الذي تنظمه شركة «ليز إيفنت» للمعارض، كبار تجار التجزئة من مختلف إمارات الدولة، وعدد كبير من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات، ما يوفر خيارات واسعة من أفضل المنتجات والخدمات.

وأشار سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن استضافة المعرض تأتي في ضوء مؤشرات النجاح التي حققها هذا الحدث في نسخته الأولى، حيث اجتذب 76 ألف زائر. كما سجل حجم مبيعات كبيرة

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، وتشارك فيه نخبة من العلامات التجارية البارزة التي تقدم منتجاتها مع خصومات كبيرة.

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