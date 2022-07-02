«هواوي» تعلن عن أكبر مشاركة لها في تاريخ «جيتكس» خلال دورة 2022

المصدر: دبي - البيان

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التقى هلال المري، المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي وفداً من شركة هواوي برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة في الإمارات جياوي لو حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في دورة العام الحالي من معرض جيتكس العالمي.

وأعلنت هواوي، الراعي الماسيّ للحدث، خلال اللقاء عزمها تنظيم أكبر مشاركة لها في تاريخ المعرض خلال دورة 2022، وذلك في إطار التزامها بدعم منظومة التنمية المستدامة في الإمارات، وتعزيز حضور ابتكاراتها وحلولها ومنتجاتها في سوق المنطقة من خلال الإمارات، وعملها على المساهمة في بناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات لصالح مستقبل أعمال وخدمات مختلف القطاعات والصناعات في الدولة.

وتأتي المشاركة الكبيرة لـ«هواوي» في أكبر حدث تقني بالمنطقة في ضوء تزايد الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة في الإمارات والعديد من دول المنطقة.

وتركز الشركة على ترسيخ حضورها في مجال الاعتماد على التقنيات الحديثة لمختلف القطاعات وتحقيق قيمة أكبر لوجودها في المنطقة من خلال مساعدة الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة على إنجاز التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الذكية لتحقيق الاستدامة وتطوير مستقبل الأعمال والخدمات العامة والخاصة بالاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة.

وقال هلال المري: باعتباره من الأحداث التقنية الرائدة على المستوى العالمي، سيحقق معرض جيتكس العالمي 2022 قيمة جديدة ويوفر المزيد من الفرص لدفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات في المنطقة. ويسعدنا أن نشهد أكبر مشاركة لشركة هواوي على الإطلاق في المعرض، وندعم نهج التزامها بتنمية الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

منصة رئيسية

وقال جياوي لو: يوفر معرض جيتكس منصة رئيسية تتيح لهواوي مناقشة أحدث التوجهات التقنية مع الأطراف الفاعلة في القطاع التقني، وتسليط الضوء على تحديات وفرص نشر التقنيات والحلول والمنتجات التقنية المتطورة وأثرها الإيجابي على مستقبل إعمال وخدمات المؤسسات والأفراد.

ويأتي المعرض في العام الحالي في ظل استهداف إنجاز مزيد من مراحل التحول الرقمي بمختلف القطاعات في المنطقة، وصياغة مستقبل جديد له بفضل التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وباعتبارنا شركة تقنية رائدة عالميا، نتطلع لاستعراض حلولنا الشاملة دورة العام الحالي من المعرض للمساهمة في تعزيز إمكانات شركائنا وعملائنا من أجل إنجاز مراحل متقدمة من الرقمنة.

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