مبادرة «كنوز المدينة» تُكرّم 15 منشأة بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، قائمة المنشآت التجارية الـ15 التي تم تكريمها ضمن مبادرة «كنوز المدينة» لعام 2021، في حفل خاص أقيم في المجمع الثقافي في العاصمة.

وبدأت المتاجر التي كرمتها المبادرة أعمالها في أبوظبي قبل الألفية الجديدة، ويرتادها اليوم أولئك الذين عاصروا بداياتها والأجيال الشابة باعتبارها جزءاً مهماً من طفولتهم وحياتهم اليومية، وهي تقف شواهد حيّة على ذاكرة أبوظبي المشتركة، وخيوط لامعة في النسيج الحضري والاجتماعي للأحياء السكنية والتجارية للإمارة بوجه عام. وستروج دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لهذه المنشآت كمواقع مفعمة بعبق ذكريات مُختلف أطياف المجتمع، عبر مجموعة من الوسائل الترويجية التقليدية والرقمية.

وتشمل قائمة المنشآت التجارية المكرمة ضمن مبادرة «كنوز المدينة» لهذا العام كلاً من؛ حلويات الأقصى، مطعم الإبراهيمي، شركة الرايغة لبيع التمور، الصفاء للسجاد، مخابز وأسواق السلطان، شركة المطبوعات، أسواق ومخابز الكورنيش الأوتوماتيكية، مطعم قصر الهند، شركة جاشنمال الوطنية، مخبز زهرة لبنان، حلويات طرابلس، مطعم ومشاوي زهرة لبنان، مطعم بوطافش، محلات مالك والشهيد ومطعم الظفرة.

وقال محمد المبارك، رئيس الدائرة: نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تسلّيط الضوء على تلك «الكنوز» الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحتضنها إمارة أبوظبي، بما يعزز نموهم المستدام لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. فهذه المنشآت، تعد اليوم جزءاً من تاريخ وثقافة المدينة واستثماراً يخدم مجتمعنا.

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