إعلان تشكيل مجلس إدارة «زاند»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن زاند، أول بنك رقمي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، تشكيل مجلس إدارته في إطار التحضيرات لانطلاق أعماله قريباً.

ويترأس أحد مساهمي زاند، محمد العبار مجلس إدارة البنك الذي يضم في عضويته عدداً من كبار قادة الأعمال المخضرمين.

وقال محمد العبار: نرحب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد لبنك زاند. ونحن على ثقة بأنهم سيدعمون مسار تطور البنك بخبراتهم القيادية المتميزة ورؤيتهم المبتكرة.

وأضاف أن بناء تجربة مصرفية رقمية جديدة وفريدة من نوعها لا يقتصر على تبني التكنولوجيا المتطورة فحسب، وإنما يتطلب أشخاصاً جديرين من أصحاب الرؤية الطموحة ممن يمتلكون عقلية رقمية، ويؤمنون بقوة التكنولوجيا لتحسين حياة الناس، ويحرصون على إنشاء نموذج أعمال مستدام.

أعضاء المجلس

وحسب الترتيب الأبجدي، انضم إلى المجلس جريجوري جونسون ممثلاً عن شركة «فرانكلين تمبلتون»، وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «فرانكلين ريسورسز». وتصل قيمة الأصول التي تديرها «فرانكلين تمبلتون» حالياً إلى حوالي 1.45 تريليون دولار.

ويمثل شركة الحيل القابضة والمجموعة العالمية للتطوير حمد جاسم الدرويش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الحيل القابضة، وهو رجل أعمال بارز يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس شركات ناجحة عبر عدد من القطاعات.

وتنضم رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، كعضو مجلس إدارة مستقل في بنك زاند. وكانت المزروعي من المساهمين الرئيسيين في ترسيخ مكانة دبي بين أفضل مراكز التكنولوجيا المالية العالمية.

وبصفته المدير المالي لمجموعة أديتيا بيرلا، التكتل التجاري البالغ قيمته 45 مليار دولار، ينضم سوشيل أغراوال إلى المجلس ممثلاً لشركة سولفريد للاستثمارات.

وينضم إلى المجلس أيضاً طلحة الهاشمي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «إتش دبليو إتش للاستثمارات»، كعضو مجلس إدارة مستقل. ويعتبر الهاشمي أحد رواد الاستثمار في قطاع الضيافة ولديه سجل استثماري حافل بالنجاح.

ويمثل شركة الحيل القابضة أيضاً محمد الشيبة المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة. وهو لديه خبرة كبيرة في الأسواق المالية العالمية، وفي رصيده أكثر من 40 براءة اختراع مسجلة كمخترع مشارك.

خبرات

يضم المجلس عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة طيران الإمارات، كعضو مجلس إدارة مستقل. ويتولى عبد الفتاح قيادة العمليات التجارية لشبكة طيران الإمارات الواسعة.

وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير.

وبصفته أحد مساهمي زاند، ينضم يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة اللولو العالمية، إلى مجلس إدارة البنك. ويقود موسليام عمليات المجموعة متعددة الجنسيات في 235 مركزاً للتسوق ومتجر هايبر ماركت ومركز توريد في 23 دولة بإيرادات عالمية سنوية تصل إلى 7.4 مليارات دولار. وهو عضو في مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

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