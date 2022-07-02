انطلاق «عروض صيف الشارقة 2022»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت أمس في كافة أنحاء إمارة الشارقة، فعاليات «عروض صيف الشارقة 2022»، الحدث الرئيس في أجندة الشارقة السنوية لقطاع تجارة التجزئة، وإحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تنظمها تحت مظلة «عروض الشارقة»، وتتضمن عروضاً ترويجية رائعة وفعاليات ترفيهية مبهجة ترسم البسمة على وجوه سكان الإمارة وزوارها.

ورفعت غرفة الشارقة، هذا العام شعار «اكتشف صيف الشارقة»، وتجلى ذلك منذ اليوم الأول للعروض حيث شهدت المراكز التجارية في الشارقة إقبالاً كبيراً من المستهلكين للاستفادة من العروض والحسومات التي تصل إلى 80%. ويمتد جدول الفعاليات حتى 4 سبتمبر.

وأكد إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية المنسق العام للعروض أن المراكز والمحال التجارية تتسابق لحجز مكان لها للمشاركة بالعروض، لأنها تشكل لهم فرصة استثنائية لتنمية أعمالهم ورفع إيراداتهم، فضلاً عن عرض أفكارهم ومنتجاتهم أمام سكان وزوار الشارقة التي لم يعد التسوق فيها موسماً محدداً بفترة معينة.

وأشارت هنا السويدي رئيسة اللجنة المشرفة على عروض صيف الشارقة، إلى أن العروض هذا العام ستشهد إطلاق حملة للتخفيضات الكبرى قبل عيد الأضحى على مدار ثلاثة أيام 6-7-8 يوليو إلى جانب تنظيم مهرجان العودة إلى المدارس في الفترة من 8 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

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