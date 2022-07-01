مشاركات بارزة في معرض جواهر الإمارات بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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تفتتح «جوهرة» منصتها في فعاليات معرض جواهر الإمارات، الذي انطلق في مركز معارض إكسبو الشارقة بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقدمت مجوهرات جوهرة العلامة الإماراتية الرائدة في عالم المجوهرات أرقى وأحدث التشكيلات الخاصة بالأعراس تحت اسم «عروس جوهرة».

وقد زار المنصة الخاصة بمجوهرات جوهرة مجموعة من المؤثرين والإعلاميين الذين اطلعوا على جديد جوهرة من تشكيلات المجوهرات الماسية والذهبية الخاصة بموسم الأعراس والمناسبات.

وقال محمد تمجيد عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة: يسعدنا التواجد في معرض جواهر الإمارات، والذي يضم نخبة من علامات المجوهرات الإماراتية الرائدة، حيث قدمنا منصة عرض عصرية تحاكي متاجر جوهرة المنتشرة في أنحاء الإمارات عرضنا فيها أرقى مجموعات المجوهرات الخاصة بمناسبات الخطوبة والأعراس تحت اسم «عروس جوهرة».

ومن أهم المجموعات التي عرضتها مجوهرات جوهرة هي مجموعات الأعراس والمناسبات، مثل مجموعة غناتي الخاصة بأطقم الأعراس ومجموعة دبلة لخواتم الخطوبة الماسية، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من أطقم اللؤلؤ من مجموعة دانة.

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