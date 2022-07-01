فنادق دبي تتوقع انتعاشاً لمعدلات الإشغال خلال إجازة عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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مع اقتراب إجازة عيد الأضحى المبارك، تستعد فنادق دبي لاستقبال عدد أكبر من النزلاء خلال وخاصة أنها تتزامن مع انتهاء العام الدراسي، ما يمنح الفرصة للعائلات لانتهاز تلك الإجازة والاستفادة بالعروض التي توفرها فنادق الإمارة.

وفي هذا الإطار عبّر أيمن عاشور، المدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«أرجان روتانا» دبي عن تفاؤله بموسم الإجازات والصيف وأكد أن الفندق استعد مبكراً لمعدلات إشغالات عالية خلال عيد الأضحى وخاصة أن العيد يأتي خلال فترة إجازة الصيف وفترة إقامة مهرجان دبي للتسوق الذي يوفر الكثير من الفعاليات للمقيمين والسياح.

وأشار عاشور إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة دبي الرشيدة في دعم وتمكين قطاع السياحة بالإمارة والمشروعات النوعية والمتميزة التي تعلن عنها وتنفذها الحكومة في أوقات قياسية إضافة إلى عامليْ الأمن والأمان والانفتاح الذي تعيشه الإمارة وموقعها الفريد وبنيتها التحتية المتطورة. تساهم كل تلك الجهود في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية ويجعل دبي وجهة مختارة للعائلات والأفراد من مختلف ربوع العالم.

وتفصيلاً، توقع عاشور أن تصل الإشغالات لأكثر من 90% خلال شهري يوليو وأغسطس وتوقع أن تصل نسبة النزلاء من داخل الدولة لأكثر 55% والبقية من مختلف دول العالم وخاصة من منطقة الخليج العربي.

إلى ذلك يقدم فندقا «البندر روتانا» و«أرجان روتانا» خصماً 20% على أسعار الغرف التي تتنوع ما بأحجامها وعدد غرفها لتناسب أذواق العملاء وتلبي احتياجاتهم، ويتميزان بأنهما يطلان على خور دبي وقريبان من أبرز المواقع السياحية ومطار دبي وغيرها من المعالم.

كما تتوفر أيضاً وجبات مجانية للأطفال من هم أقل من ست سنوات و50% خصم على وجبات الأطفال من هم أقل من اثني عشر عاماً. وأضاف عاشور أن الفندق شهد زيادة مضطردة على طلبات التموين الخارجية ما يؤكد انتعاش المشهد السياحي بالدولة واقترابه من المبيعات والمعدلات التي سبقت جائحة «كوفيد19»، وعلامة قوية على تعافي الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والتعافي السريع من الجائحة التي شهدها العالم على مدار السنوات الماضية.

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