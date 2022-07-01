ثاني الزيودي: تحرير 99% من سلع التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: وام

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا، التي تم الإعلان عنها اليوم، اتفاقية متكاملة تتضمن تحرير/تخفيض وإلغاء/ لـ 99% من سلع التبادل التجاري بين البلدين ، ما يسهم في تحفيز التبادل التجاري الثنائي، إضافة إلى حوكمة الإجراءات للتقليل من تأثير أي قرارات تمس سهولة وتييسر التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه من المتوقع أن تضيف هذه الاتفاقية بحلول 2030 الى الناتج المحلي الإجمالي ما يصل لـ 4.6 مليار دولار، ونمواً في الصادرات بـ 3.2 مليار دولار ، ونمواً في الواردات بـ 2.6 مليار دولار، وتوفير ما يقارب 50 ألف وظيفة للمهارات العالية بحلول 2030.

وتابع معاليه :"تواصل الإمارات إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية المعلن ضمن "مشاريع الخمسين" بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً"، موضحاً أن الاتفاقية الشاملة مع إندونيسيا تأتي ضمن "مشاريع الخمسين "التي تستهدف فتح أسواق جديدة للخدمات والشركات والبضائع الإماراتية في الدول التي بها نمو كبير حول العالم، لافتاً إلى التوقعات الاقتصادية بدخول أندونيسيا قائمة الاقتصاديات السبع الكبرى الصاعدة E7 بحلول 2050.

كما توفر الاتفاقية الشاملة مع إندونيسيا فرصة كبيرة لقطاع الخدمات الإماراتي للنفاذ إلى السوق الإندونيسي، والتعاون في قطاع الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نمواً كبيراً والاستفادة من المهارات والقدرات الأندونيسية المتطورة في هذا المجال، وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف تتضمن الاتفاقية التعاون في قطاع الأغذية الحلال، والأزياء الإسلامية، وقطاع الصيدلة، وغيرها من القطاعات المعنية بالاقتصاد الإسلامي، منوهاً إلى أن الإمارات وإندونيسيا من أهم خمس دول في الاقتصاد الإسلامي.

وقال الزيودي :"نراقب معدلات النمو خلال السنوات الثمانية الماضية من انفتاح في السوق وجذب للاستثمارات وتوسع كبير في القطاع الصناعي الاندونيسي، ووصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإندونيسيا خلال العام الماضي لما يقارب 3 مليارات دولار بنمو نسبته 62% مقارنة بعام 2020 وبنسبة نمو 17% مقارنة بعام 2019، وسجل الربع الأول من العام الجاري حجم تبادل تجاري يقارب 900 مليون دولار، وبنمو 44% مقابل الربع الأول من العام الماضي، ما يظهر تواصل النمو الكبير في التبادل التجاري بين البلدين".

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