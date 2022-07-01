أكثر من 18 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 6 أشهر

المصدر: وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 18 ألفا و 203 حسابات جديدة للمستثمرين خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط زخم كبيرً يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت "ديوا" و"تيكوم" وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 307.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة ب 4468 حسابا جديدا في النصف الأول من العام الماضي 2021.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، اضافت الشركات 2850 حسابا جديدا في يونيو الماضي، و2468 حسابا في مايو، و4258 حسابا في أبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حسابا في فبراير، و995 حسابا في يناير.

واستحوذ "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية" على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 3119 في النصف الأول، ثم أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بواقع 2559 حساباً، ثم الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية 2451 حساباً وأبوظبي التجاري للأوراق المالية 1266 حساباً، يليه "الدولية للأوراق المالية" 1109 ً، و"المجموعة المالية هيرميس- الإمارات" 1022ً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 26 شركة، أكثر من 1.269 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد التداول على أكثر من 37.14 مليار سهم، بقيمة 91.13 مليار درهم.

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