عارف أميري: دبي النظام البيئي الرائد للخدمات المالية في المنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي هي المدينة الوحيدة بين مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتواجد دائماً وبصفة سنوية ضمن قائمة أفضل 20 مركز مالي على مستوى العالم، شأنها شأن كبريات المُدُن العالمية المعروفة بكونها مراكز مالية رائدة، مثل نيويورك، لندن، هونغ كونغ، وسنغافورة.

وأضاف أميري أن هذه المكانة التي تحتفظ بها دبي سنوياً تُعزى إلى «مركز دبي المالي العالمي»، والذي جعل من دبي بمثابة النظام البيئي الرائد للخدمات المالية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة استهلالية أدلى بها أميري في مقدمة تقرير بعنوان «مستقبل المراكز المالية» صادر أمس من مؤسسة «زد/ ين» البريطانية المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

وبدورها، ذكرت «زد/ ين» في تقريرها أن «مركز دبي المالي العالمي» بات هو الوجهة المُفضلة على مستوى المنطقة للشركات المتخصصة في الابتكار في الخدمات المالية وفي تطبيقات التقنية المالية «فينتك»، كونه يزودها بإطار عمل أكثر شمولية وتقدماً.

وأضاف التقرير أن «مركز دبي المالي العالمي» يمتلك مركز للابتكار يُعد بمثابة النظام البيئي الرائد للابتكار في المنطقة، حيث يحتضن ويدعم أكثر من 500 شركة متخصصة في الابتكار، والتي تتراوح في حجمها وصفاتها بين شركات ناشئة إلى شركات مليارية، أي تتجاوز القيمة السوقية للشركة الواحدة منها 1 مليار دولار.

وأفاد التقرير أيضاً بأن «مركز دبي المالي العالمي» يضم عدداً من المسؤولين التنظيميين المستقلين والمُعترف بهم دولياً ونظاماً قضائيا راسخاً يعمل وفق إطار قانوني مُستمد من القانون الإنجليزي العام. ووصف التقرير هذا النظام القضائي أيضاً بأنه الأكثر رسوخا واستقرارا على مستوى المنطقة، كونه يستند إلى القانون الإنجليزي العام الذي يحظى بمصداقية عالمية.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الموظفين العاملين «مركز دبي المالي العالمي» قد ارتفع حالياً إلى حوالي 30.000 موظف عبر 3600 شركة مُسجلة نشطة تعمل بين جنبات المركز، ما يجعل من المركز أكبر نظام بيئي مالي وكذلك أكبر كيان يضم مجموعة متنوعة من المحترفين والموهوبين على مستوى المنطقة.

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