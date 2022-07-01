عارف أميري: دبي بين أفضل 20 مركزاً مالياً عالمياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي من بين مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتواجد دائماً وبصفة سنوية ضمن قائمة أفضل 20 مركزاً مالياً على مستوى العالم، شأنها شأن كبريات المُدُن العالمية المعروفة بكونها مراكز مالية رائدة، مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة. جاء ذلك خلال كلمة له في مقدمة تقرير بعنوان «مستقبل المراكز المالية» الصادر عن مؤسسة «زد/ين» البريطانية.

وقال أميري إن هذه المكانة التي تحتفظ بها دبي سنوياً تُعزى إلى مركز دبي المالي العالمي، الذي جعل من الإمارة بمثابة النظام الرائد للخدمات المالية في المنطقة. بدورها، أكدت «زد/‏ين» أن المركز بات الوجهة المُفضلة على مستوى المنطقة للشركات المتخصصة في الابتكار في الخدمات المالية وفي تطبيقات التقنية المالية «فينتك»، كونه يزودها بإطار عمل أكثر شمولية وتقدماً. وذكرت أنه يضم مركزاً للابتكار يُعد بمثابة النظام الرائد للابتكار في المنطقة، حيث يحتضن ويدعم أكثر من 500 شركة متخصصة في الابتكار، التي تتراوح في حجمها وصفاتها بين شركات ناشئة إلى مليارية، أي تتجاوز القيمة السوقية للشركة الواحدة منها 1 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز