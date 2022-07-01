100 عارض و20 مصمماً إماراتياً في «جواهر الإمارات»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت، صباح أمس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات» 2022، في مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة 20 مصمماً إماراتياً و100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات، حيث تستمر فعاليات المعرض في نسخته الثالثة حتى 3 يوليو. وتألقت أروقة المعرض وأجنحته ببريق الألماس والأحجار الكريمة واللآلئ والساعات الفخمة، وأحدث خطوط واتجاهات الذهب والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

18 شركة

وافتتح المعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي وسيوك غولي سفير كوريا بالدولة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق بإكسبو الشارقة، حيث تجولوا في أرجاء المعرض والتقوا عدداً من العارضين وممثلي الأجنحة الوطنية، وتشارك في هذه الدورة العديد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، وفي مقدمتها إيطاليا التي تسجل حضوراً متميزاً بأكثر من 18 شركة وعلامة تجارية.

زخم

واكد عبدالله سلطان العويس أن الزخم الذي تشهده إمارة الشارقة من فعاليات ومعارض اقتصادية وتجارية وثقافية متنوعة يأتي في ظل الجهود الرائدة، التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مركز إكسبو الشارقة باعتباره إحدى المؤسسات الحيوية التابعة للغرفة، وتمكينه من تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف تعزيز مساهمة قطاع المعارض في مختلف المجالات الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية، مؤكداً أن الارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات هو جزء من رؤية إمارة الشارقة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطبيقها دعماً للمسيرة التنموية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز النمو المستدام.

مكانة متميزة

وأوضح العويس أن المعرض منصة مثالية لعرض أحدث المشغولات الذهبية إلى جانب دعم صناعة وتجارة الذهب على المستوى المحلي، والتي تعتبر من الصناعات المهمة في دولة الإمارات، إذ تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية.

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